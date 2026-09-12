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Ozan Kabak'lı Hoffenheim, Galatasaray'ın rakibini devirdi

Ozan Kabak'lı Hoffenheim, Galatasaray'ın rakibini devirdi

12.09.2026 18:51:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Ozan Kabak'lı Hoffenheim, Galatasaray'ın rakibini devirdi

Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Ozan Kabak'ın formasını giydiği Hoffenheim evinde, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Stuttgart'ı 2-1 mağlup etti.

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Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Ozan Kabak'ın formasını giydiği Hoffenheim, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Stuttgart'ı konuk etti.

SNP Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Hoffenheim'in gollerini 13 ve 67. dakikalarda Adam Hlozek kaydetti. Stuttgart'ın tek golü ise 48. dakikada Maximilian Mittelstadt'tan geldi.

Hoffenheim forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakikada süre aldı.

Bu sonuçla birlikte Hoffenheim, ligdeki ilk galibiyetini aldı ve 3 puana yükseldi. Stuttgart ise 3 puanda kaldı.

Bundesliga'nın 4. haftasında Hoffenheim, deplasmanda Paderborn ile karşılaşacak. Stuttgart ise Borussia Dortmund'u ağırlayacak.

GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Öte yandan Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 3 Kasım Salı günü temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak.

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