Ozan Tufan, Hull City yolcusu

21 Haziran 2022 Salı, 00:00

Fenerbahçe'de geçen sezonun ikinci yarısında Mesut Özil ile birlikte kadro dışı kalan Ozan Tufan, İngiltere'ye transfer oluyor.

The Athletic'in haberine göre; 27 yaşındaki futbolcu, Acun Ilıcalı'nın sahibi ve başkanı olduğu Hull City ile anlaşmaya vardı.

PERFORMANSA DAYALI YILLIK ÜCRET

Ozan Tufan'ın bu hafta sonu İngiltere'ye giderek yeni takımına katılacağı ifade edildi. Milli futbolcunun sözleşmesinin iki ya da üç yıllık olacağı belirtilirken, alacağı yıllık ücretin ise performansa dayalı olduğu aktarıldı.

Ozan Tufan, geçen sezon da İngiliz ekibi Watford'a kiralık olarak transfer olmuş, devre arasında ise Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.