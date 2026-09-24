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Ozan Tufan sosyal medyadan paylaştı: Ayakkabısı gündem oldu!

Ozan Tufan sosyal medyadan paylaştı: Ayakkabısı gündem oldu!

24.09.2026 17:44:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Ozan Tufan sosyal medyadan paylaştı: Ayakkabısı gündem oldu!

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Tufan, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf ile dikkatleri çekti.
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Trabzonspor forması giyen Ozan Tufan, eşi Rojin Tufan ve oğluyla çekilen aile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafta futbolcunun tercih ettiği ayakkabı dikkat çekti.

OZAN TUFAN'IN AYAKKABISI GÜNDEM OLDU

İlk bakışta klasik bir ayakkabıyı andıran model, ayrık burun tasarımıyla öne çıktı. Ayakkabının 80 bin TL'lik fiyatı da sosyal medyada konuşuldu.

2021 yılında Rojin Tufan ile evlenen Ozan Tufan, bir yıl sonra baba oldu. Aile hayatlarını çoğunlukla gözlerden uzak yaşayan çift, zaman zaman birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

İlgili Konular: #trabzonspor #ozan tufan #ayakkabı

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