Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, EuroLeague play-off turu çeyrek final ikinci maçında kendi evinde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2024 - 11:12
Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EuroLeague'de play-off heyecanı sürüyor.

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, kendi evinde David Oded Kattash'ın ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.

PANATHİNAİKOS - MACCABİ TEL AVİV MAÇI SAAT KAÇTA?

Atina'daki Olimpik Spor Merkezi'nde (OAKA) oynanacak mücadele TSİ 21:15'te başlayacak.

PANATHİNAİKOS - MACCABİ TEL AVİV MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Panathinaikos, kendi evinde oynadığı ilk maçta Maccabi Tel Aviv'e 87-91 mağlup olarak seride 1-0 geriye düşmüştü.

Üç galibiyete ulaşan ekip Almanya'da düzenlecek Final-Four'a katılmaya hak kazanacak.

2023-2024 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Final-Four, 24-26 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes Benz Arena'da düzenlenecek.


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