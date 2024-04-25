Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, EuroLeague play-off turu çeyrek final ikinci maçında kendi evinde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:15'te başlayacak.
EuroLeague'de play-off heyecanı sürüyor.
Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, kendi evinde David Oded Kattash'ın ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.
PANATHİNAİKOS - MACCABİ TEL AVİV MAÇI SAAT KAÇTA?
Atina'daki Olimpik Spor Merkezi'nde (OAKA) oynanacak mücadele TSİ 21:15'te başlayacak.
PANATHİNAİKOS - MACCABİ TEL AVİV MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Panathinaikos, kendi evinde oynadığı ilk maçta Maccabi Tel Aviv'e 87-91 mağlup olarak seride 1-0 geriye düşmüştü.
Üç galibiyete ulaşan ekip Almanya'da düzenlecek Final-Four'a katılmaya hak kazanacak.
2023-2024 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Final-Four, 24-26 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes Benz Arena'da düzenlenecek.
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