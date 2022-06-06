Para Tekvando Milli Takımı Bulgaristan'da zirvede

06 Haziran 2022 Pazartesi, 22:01

Para Tekvando Milli Takımı, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren Para Tekvando Grand Prix'sinde üç altın, bir gümüş, iki bronz madalyayla zirvede yer aldı.

Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Dünya Tekvando Federasyonu tarafından başkent Sofya'da düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi 10 sporcu temsil etti.

Erkeklerde K44 kategorisindeki müsabakalarda 58 kiloda Alican Özcan, 63 kiloda Mahmut Bozteke ve kadınlar 52 kiloda Meryem Betül Çavdar altın madalya kazandı.

Gamze Gürdal'ın 57 kiloda gümüş madalya kazandığı organizasyonda 65 kiloda Seçil Er ve erkekler +80 kiloda Mehmet Sami Saraç bronz madalya elde etti.

Üç altın, bir gümüş, iki bronz, toplam altı madalya kazanan Türkiye, takım halinde zirveye çıkmayı başardı.