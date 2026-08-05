“Paralimpik Sporlar El Kitabı: Los Angeles 2028” Para sporcuların hizmetine sunuldu

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK), Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları’na giden yolda önemli bir adım daha attı. Uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olan “Paralimpik Sporlar El Kitabı: Los Angeles 2028”, Para spor camiasının hizmetine sunuldu.

82 sayfalık el kitabı; Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) ve ilgili uluslararası federasyonlar tarafından belirlenen sınıflandırma sistemleri, yarışma formatları, sporcu kotaları ve katılım kriterlerini titizlikle derleyerek tek bir kaynakta buluşturuyor. Okçuluktan yüzmeye, atletizmden tekerlekli sandalye basketboluna kadar 23 farklı Paralimpik branş, tüm detaylarıyla kitapta yer alıyor.

SADECE SPORCULAR İÇİN DEĞİL, TÜM EKOSİSTEM İÇİN

El kitabının en güçlü yönlerinden biri, yalnızca sporculara değil; antrenörlere, teknik direktörlere, federasyon yöneticilerine, sınıflandırmacılara, spor bilimcilere ve genç yetenek gelişim uzmanlarına da hitap etmesi. Branş bazlı sınıflandırma süreçlerinden kota dağılımlarına, bireysel gelişim planlarından stratejik kaynak tahsisine kadar geniş bir yelpazede rehberlik sunan kitap, adeta Türk Para sporunun LA 2028 pusulası niteliğinde.

Modüler yapısıyla kullanıcılar, ilgilendikleri branşa doğrudan ulaşabileceği gibi kitabın bütününü inceleyerek Paralimpik sistem hakkında kapsamlı bir bakış açısı da kazanabiliyor.

“BU KİTAP, KARARLILIĞIMIZIN SOMUT YANSIMASIDIR”

TMPK Başkanı Dr. Av. Murat Aksu, el kitabının yayımlanması dolayısıyla şu değerlendirmelerde bulundu:

“Paralimpik hareket, engelli bireylerin spor yoluyla toplumsal katılımını, eşitliğini ve insan onurunu savunan evrensel bir değerler bütünüdür. Bu hareketin temelinde yatan ilke, her bireyin fiziksel koşulları ne olursa olsun sportif mükemmelliğe ulaşma hakkına sahip olduğu inancıdır. İşte bu inançla hazırlanan el kitabı, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin vizyonunu ve Türk Para spor ekosisteminin geleceğe yönelik kararlılığını somut biçimde ortaya koymaktadır. Paralimpik değerler olan cesaret, kararlılık, ilham ve eşitlik bu sayfaların her birinde yaşamaktadır. Bu rehberin, Türkiye’nin Paralimpik başarı çıtasını daha da yukarıya taşıyacağına ve engelli bireylerin sporla güçlenme yolculuğuna anlamlı bir katkı sunacağına yürekten inanıyorum.”

LOS ANGELES 2028’E BİRLİKTE HAZIRLANIYORUZ

Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları, Türk Para sporu için tarihi bir fırsat olarak değerlendiriliyor. TMPK, bu el kitabıyla tüm paydaşların aynı güncel bilgiye erişimini sağlayarak koordinasyonu güçlendirmeyi, branş bazlı gerçekçi hedefler belirlemeyi ve uzun vadeli performans planlarını bilimsel temelde oluşturmayı hedefliyor. Seçim kriterleri ve değerlendirme süreçlerinin şeffaf biçimde paylaşılması da kitabın öne çıkan ilkelerinden.

Türkiye, son yıllarda Paralimpik arenada kayda değer başarılara imza atarak uluslararası camiada saygın bir konum edindi. “Paralimpik Sporlar El Kitabı: Los Angeles 2028”, bu başarı grafiğini daha da yukarıya taşıma hedefiyle yola çıkan Türk Para spor ailesinin elini güçlendiren stratejik bir kaynak olarak öne çıkıyor.

Genç yeteneklerin keşfinden elit düzey performans planlamasına kadar her aşamada yol gösterici olması hedeflenen el kitabı, TMPK’nın resmi kanallarından erişime açık bulunuyor.