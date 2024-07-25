Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda şok: Türk sporcu ringe çıkmadan elendi!
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında Türkiye'yi temsil eden sporcu Tuğrulhan Erdemir, doping davasını kaybedince karşılaşmalar başlamadan elendi.
2023 yılında Polonya'da düzenlenen Avrupa Oyunları'nda 71 kiloda bronz madalya alarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan Tuğrulhan Erdemir, CAS’ta devam eden davasını kaybetti ve olimpiyatta kuraya giremeden elendi.
2024 Paris Olimpiyat Oyunları için Fransa’da bulunan milli boksör Tuğrulhan Erdemir, bugün yapılan tartıya alınmayınca dopingden ceza aldığı öğrenildi.
Çekilen kuralarda milli sporcunun adının listelerde olmadığı ortaya çıkınca, davasının sonuçlandığı ve Erdemir’in doping cezası aldığı öğrenildi.
Böylece Türkiye Paris’te ilk firesini boks branşında yaşamış oldu.
SÜREÇ NASIL YAŞANDI?
Tuğrulhan Erdemir'den 17 Şubat 2024'teki yarışmada test sırasında alınan bir numunenin yasaklı madde "hidroklorotiyazid" için Atipik bulguya rastlanmıştı. Hidroklorotiyazid maddesinin 2024 WADA Yasaklılar listesinde diüretik ve maskeleme maddesi olarak yasaklanmıştı.
Soruşturma sonunda ATF'nin bir farmasötik üründen kaynaklanan kasıtsız kontaminasyondan kaynaklandığına dair bir kanıt olmadığı sonucuna vardı.
WADA Paydaş Bildirimi uyarınca, ITA bu nedenle ATF'yi Olumsuz Analitik Bulgu (AAF) 3 olarak takip etti ve sporcuyu Uluslararası Boks Birliği (IBA) Anti-Doping Kuralları (IBA ADR) Madde 2.1 uyarınca bir anti-doping kuralı ihlali (ADRV) ile suçladı.
ITA davayı CAS ADD'ye havale etti ve sporcuya IBA ADR'nin 7.4.2. maddesi uyarınca geçici bir uzaklaştırma uyguladı. Sporcu daha sonra CAS ADD'den geçici uzaklaştırmanın kaldırılmasını talep etti.
CAS ADD, 24 Temmuz 2024 tarihinde, geçici men cezasına ilişkin tam teşekküllü bir duruşmanın ardından, Tuğrulhan Erdemir'e verilen ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na da uzanan geçici men cezasını onaylayan ve sürdüren bir karar verdi.
Ancak sporcunun yargılaması devam ettiği için Paris Olimpiyat Oyunlarında yarışmasına izin verilmedi. Konu ile ilgili Türkiye Boks Federasyon başkanı Eyüp Gözgeç’in resmi bir açıklama yapması bekleniyor.
Spor Haberleri
- Türk sporcu ringe çıkmadan elendi!
- Galatasaray'dan suç duyurusu kararı!
- 'Bir gol daha atsak...'
- Yeni transferden taraftara mesaj!
- Başakşehir'den 6 gollü resital!
- Abdullah Avcı'dan Uğurcan Çakır yanıtı!
- Genç milliler Dünya Kupası'nın kapısından döndü!
- Galatasaray transferi resmen açıkladı!
- Bordo-mavililer Trabzon'a avantajlı dönüyor!
- Sivasspor, Antalyaspor'u tek golle geçti!
En Çok Okunan Haberler
-
- 154’lükler şimdi ne yapacak?
- Taksicilerden İBB'ye tehdit!
- Merkez Bankası'ndan mevduat adımı!
- Acun Ilıcalı, Ferdi'ye gelen teklifi açıkladı
- 'Münferit bir olaydır, gereğini yaparım'
- DEM Parti'den 'saldırı' sonrası net uyarı
- Yabancılardan ezber bozan dolar tahmini!
- Gizli Servis ajanından kafa karıştıran sözler!
- Kontenjanlar yarı yarıya düştü
- İşte AKP'den alınan belediyelerin SGK borçları!