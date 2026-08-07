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Parma, El Bilal Toure transferini duyurdu

Parma, El Bilal Toure transferini duyurdu

7.08.2026 19:08:00
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Cumhuriyet Spor
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Parma, El Bilal Toure transferini duyurdu

Parma, geçen sezonu Beşiktaş'ta geçiren Malili oyuncu El Bilal Toure'yi 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.
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İtalya Serie A ekiplerinden Parma, hücum hattına önemli bir takviye yaptı.

Parma, Atalanta forması giyen Malili golcü El Bilal Toure'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Parma'nın açıklamasına göre Malili futbolcu, Atalanta'dan 30 Haziran 2027'ye kadar kiralık olarak transfer edildi.

TRANSFERİN MALİ DETAYLARI

Parma, El Bilal Toure'nin kiralık transferi için Atalanta'ya 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek.

Anlaşmada ayrıca 10 milyon Euro'luk şartlara bağlı satın alma opsiyonu bulunuyor. Belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde Parma, Malili futbolcunun bonservisini 10 milyon Euro karşılığında alabilecek.

Atalanta'nın ayrıca Toure'nin sonraki transferinden elde edilecek bedelin yüzde 15'ini alma hakkı bulunuyor.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Geçen sezonu Beşiktaş formasıyla geçiren El Bilal Toure, siyah-beyazlı ekipte 26 karşılaşmada 7 kez fileleri havalandırdı.

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