Partizan - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sırp ekip Partizan, THY EuroLeague play-off turu dördüncü maçında kendi evinde İspanyol Real Madrid'i konuk edecek. Belgrad'daki zorlu mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.
THY EuroLeague'de play-off heyecanı yaşanıyor.
Sırp ekip Partizan, serinin dördüncü maçında kendi evinde İspanyol Real Madrid'i konuk edecek.
PARTIZAN - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?
Stark Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 21:30'da başlayacak.
PARTIZAN - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Partizan, seride 2-1 önde bulunuyor.
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