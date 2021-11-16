Patrice Evra, Lionel Messi'nin Ballon D'Or adaylığına tepki gösterdi

16 Kasım 2021 Salı, 21:43

Avrupa'da "Yılın Futbolcusu" olarak seçilen futbolcuya her yıl verilen Ballon D'Or ödülü ile ilgili Manchester United'ın efsane futbolcularından Patrice Evra adaylar hakkında açıklamalarda bulundu.

Fransız medyasına konuşan Evra, favorisini açıklarken "Bence Kante ya da Jorginho hak ediyor. İnsanların 'Ama o orta saha' demesinden bıktım" ifadelerini kullandı.

Messi'nin aday olmasına tepki gösteren İngiliz eski futbolcu, "Messi'ye Ballon D'Or vermekten bıktım! Bu sene ne yaptı da aday oldu? Arjantin ile kupa kazandı ama Barcelona'da ne yaptı?" diyerek tepki gösterdi.

Avrupa'da "Yılın Futbolcusu" olarak seçilen futbolcuya her yıl verilen Ballon D'Or ödülü için Lewandowski, Jorginho, Kante, Messi ve Benzema gibi isimler yarışırken; ödül 29 Kasım'da sahibini bulacak.