Paul Onuachu oyuna devam edememişti: Hüseyin Çimşir'den sakatlık açıklaması!

Trabzonspor Teknik Sorumlusu Hüseyin Çimşir, Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Çimşir, "Öncelikle voleybol takımını kutluyorum. Maçla ilgili çok kısa bir süremiz vardı. Oyuncuların sadece enerjilerini yukarı çıkardık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Başkana da böyle güzel bir kadro kurduğu için teşekkür ediyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Her şeyi oyuncular yaptı, biz sadece yardım etmeye çalıştık. Adım adım gidiyoruz. Oyuncularımı kutluyorum. Hep beraber daha güzel yerlerde olacağız. Ciddi anlamda potansiyelli bir oyuncu grubumuz var. Hayal satmıyorum. İnşallah camia olarak ayrışmadan güzel bir süreç geçiririz. Takım halinde sadece 1 idman yaptık. Bu oyunu 90 dakika boyunca oynamak mümkün değil, parça parça oynayacağız. Bunu bir anda başarmak mümkün değil. Önde baskılı oynamaya çalışıyoruz" dedi.

PAUL ONUACHU'NUN SAĞLIK DURUMU

Paul Onuachu'nun sakatlık durumuna da değinen Çimşir, "Çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sıkıntılı bir durum yok" ifadelerini kullandı.