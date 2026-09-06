Cumhuriyet Gazetesi Logo
Paul Onuachu oyuna devam edememişti: Hüseyin Çimşir'den sakatlık açıklaması!

Paul Onuachu oyuna devam edememişti: Hüseyin Çimşir'den sakatlık açıklaması!

6.09.2026 23:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Paul Onuachu oyuna devam edememişti: Hüseyin Çimşir'den sakatlık açıklaması!

Trabzonspor Teknik Sorumlusu Hüseyin Çimşir, 5-0 kazandıkları Gençlerbirliği maçının ardından görüşlerini aktardı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Trabzonspor Teknik Sorumlusu Hüseyin Çimşir, Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Çimşir, "Öncelikle voleybol takımını kutluyorum. Maçla ilgili çok kısa bir süremiz vardı. Oyuncuların sadece enerjilerini yukarı çıkardık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Başkana da böyle güzel bir kadro kurduğu için teşekkür ediyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Her şeyi oyuncular yaptı, biz sadece yardım etmeye çalıştık. Adım adım gidiyoruz. Oyuncularımı kutluyorum. Hep beraber daha güzel yerlerde olacağız. Ciddi anlamda potansiyelli bir oyuncu grubumuz var. Hayal satmıyorum. İnşallah camia olarak ayrışmadan güzel bir süreç geçiririz. Takım halinde sadece 1 idman yaptık. Bu oyunu 90 dakika boyunca oynamak mümkün değil, parça parça oynayacağız. Bunu bir anda başarmak mümkün değil. Önde baskılı oynamaya çalışıyoruz" dedi.

PAUL ONUACHU'NUN SAĞLIK DURUMU

Paul Onuachu'nun sakatlık durumuna da değinen Çimşir, "Çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sıkıntılı bir durum yok" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #trabzonspor #sakatlık #Hüseyin Çimşir #Paul Onuachu

İlgili Haberler

Mehmet Üstündağ'dan Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları'na övgü!
Mehmet Üstündağ'dan Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları'na övgü! Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası zaferinin ardından görüşlerini aktardı.
Hande Baladın'dan şampiyonluk açıklaması: 'Bu takım her şeyin en iyisini hak ediyor'
Hande Baladın'dan şampiyonluk açıklaması: 'Bu takım her şeyin en iyisini hak ediyor' A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın smaçörü Hande Baladın, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası zaferinin ardından görüşlerini aktardı.
Zehra Güneş'ten altın madalya açıklaması: 'Üst üste ikinci kez şampiyon olmak hayalimdi'
Zehra Güneş'ten altın madalya açıklaması: 'Üst üste ikinci kez şampiyon olmak hayalimdi' A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın orta oyuncusu Zehra Güneş, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası zaferinin ardından görüşlerini aktardı.