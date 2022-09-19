Paul Pogba'ya polis koruması

19 Eylül 2022 Pazartesi, 21:31

Juventus forması giyen Paul Pogba, polis koruması altına alındı.

Fransız basınında yer alan haberde, yıldız futbolcunun, kardeşi Mathias Pogba ve çocukluk arkadaşları tarafından tehdit edildiği belirtildi. Bu gelişmenin ardından Torino polisinin devreye girerek Paul Pogba'yı koruma altına aldığı ifade edildi. Haberde ayrıca aynı kişilerin Pogba'nın annesini de tehdit ettiği vurgulandı.

Pogba'nın daha önce de bir çete kurbanı olduğunu söylediği hatırlatılırken, bir suç grubunun üyesi olan kardeş Mathias'ın şantaj yoluyla şimdiye dek 29 yaşındaki futbolcudan 13 milyon euro gasp ettiği öne sürüldü.

Öte yandan bu gelişmelerin ardından Mathias Pogba ve yaşları 27 ile 36 arasında değişen 4 şüphelinin de gözaltına alındığı kaydedildi.