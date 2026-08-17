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Paulo Fonseca'dan Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Büyük bir takıma karşı oynayacağız'

Paulo Fonseca'dan Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Büyük bir takıma karşı oynayacağız'

17.08.2026 22:29:00
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Paulo Fonseca'dan Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Büyük bir takıma karşı oynayacağız'

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Olympique Lyon'da teknik direktör Paulo Fonseca, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. Fonseca, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı büyük bir fırsat olarak gördüklerini söyledi.
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Müsabakanın oynanacağı Chobani Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Paulo Fonseca, hazır olduklarını ve oyuncularına güvendiğini belirtti.

Bu noktaya gelmek için çok çalıştıklarını aktaran Fonseca, "Bizim açımızdan yarınki maç büyük bir fırsat. Şampiyonlar Ligi'ne girme ihtimali büyük bir fırsat. Eğer zafer elde edebilirsek bu kulübümüz için tarihsel bir başarı olacak. Evet 2000'lerin başında Şampiyonlar Ligi'ne çıkan Lyon değiliz, artık farklı bir takımız. Son dönemde zorluk ve sıkıntı yaşadık, doğru ve bunu ifade etmek önemli. Kulüpte halihazırda emek veren tüm ekip takımımızı yüksek düzeye çıkarmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Fakat 2000'lerdeki o takımdan farklı bir takımız. Önümüzdeki 2 maçı büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Tabi zor geçecek ama sonuna kadar mücadele etmeye hazırız" diye konuştu.

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"İLK MAÇ ÇOK ÖNEMLİ"

Savunma yapmaya gelmediklerini anlatan Fonseca, şöyle devam etti:

"Rövanş Lyon'da olacak. O maçın önemli olması için burada iyi skor almamız lazım. Yarın Lyon olarak iyi bir sonuçla dönmek durumundayız. O yüzden ilk maç benim gözümde çok önemli. Biz aynı performansı sergilemek için buraya geliyoruz. Savunma yapmaya gelmedik, kendi oyunumuzu oynayacağız. Büyük bir takıma karşı mücadele vereceğimizi biliyoruz. Fenerbahçe'nin sahasında zorlu olacak ama cesaretimiz var. Elimizden geleni yapıp oyunumuzu sergileyeceğiz. İyi savunma yapmak durumundayız şüphesiz ama asla 90 dakika savunma yapmaya gelmedik."

"FENERBAHÇE GERÇEKTEN KUVVETLİ"

Fenerbahçe'nin çok kuvvetli bir ekip olduğunu aktaran Fonseca, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fenerbahçe gerçekten kuvvetli bir takım. Bireysel vasıfların çok önemli olduğu bir takım. Ofansif boyuttan bahsederken Fenerbahçe çok tehlikeli bir ekip. Sıkı bir savunma yapmamız gerekiyor ancak o şekilde iyi skor elde edebiliriz. Fakat Fenerbahçe her zaman kuvvetliydi, geçmişleri kuvvetliydi. Şu an vasıflı ofansif oyuncuları var. Önemli oyuncularımız geri döndü. Zaman içinde daha fazla opsiyon geliştirir hale geleceğiz ama bana kalırsa iyi bir noktadayız. Hazırız, oyuncuların motivasyonu çok yüksek. Bunun bizim için önemli bir fırsat olduğunun farkındayız. Pozitif bir baskıdan bahsedebiliriz. Sonuç elde etmek istediğimiz için burada olmak şu anda bizim açımızdan çok değerli. Çok sayıda takım burada bizim yerimizde olmak isterdi. Bu baskı, istediğimiz bir baskı. Eğer aynı soruyu İsmail Kartal'a da sorsanız o da sanırım aynı şeyi söyleyecektir. Burada olmak kendisi için de fırsattır. 2 ekibin yatırımlarına bakarsak Fenerbahçe'nin üzerindeki baskı biraz daha fazla olabilir. "

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