Paulo Fonseca'dan rövanş açıklaması: 'Fenerbahçe hala favori'

Olympique Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın zorlu bir atmosferde oynandığını belirten Fonseca, Lyon'un cesur ve taktiksel açıdan başarılı bir performans sergilediğini söyledi.

"FENERBAHÇE HALA FAVORİ"

Fenerbahçe'nin büyük oyunculara sahip güçlü bir takım olduğunu belirten Fonseca, "Oldukça zor bir atmosferdi. Lyon oldukça cesur bir oyun sergiledi. Bence çok çok pozitif bir maç çıkardık. Taktiksel açıdan mükemmel bir maç çıkardık. Büyük oyuncuları olan büyük bir kulüp Fenerbahçe. Fenerbahçe gerçekten harikulade oyunculardan oluşan, harikulade bir takım. Biz de oyuna hakimiyet kurduk. Savunmada mükemmele yakın bir oyun oynadık" dedi.

İdeal sonucun galibiyet olacağını ifade eden Fonseca, "İdeal skor kazanmak olurdu ama bu mümkün olmadı. Şunu anlamak önemli; karşımızda net şekilde favori olan bir ekip vardı. Fenerbahçe hala favori. Ekibim iyi iş çıkardı, tüm oyuncular iyi oynadı. Fenerbahçe'de de çok başarılı oyuncular vardı" ifadelerini kullandı.

"OPENDA ÇOK SIKI ÇALIŞTI"

Fonseca, Lois Openda'nın performansından memnun olduğunu belirterek, "Lois Openda'nın performansından mutluyum. Çok sıkı çalıştı. Savunmada da yardım etti. Lyon için değerli bir oyuncu Openda, çok memnunuz, büyük bir oyuncu. İleride daha da önemli bir oyuncu haline gelecek" diye konuştu.

Morton ve Tessman'ın oyun planını iyi uyguladığını söyleyen Fonseca, "Morton ve Tessman harika iş çıkarttı. Planlarımızı titiz bir şekilde uygulamaya çalıştılar. Çok iyi iş çıkardılar. Tyler da harikaydı. Tüm oyuncular iyi mücadele etti. Şimdi analiz zamanı. Özellikle oyuncularımın sergilediği cesaretten dolayı çok memnunum" dedi.

"İKİ TAKIM DA ÇOK KUVVETLİ"

Karşılaşmada fazla pozisyon olmadığını belirten Fonseca, iki takımın da güçlü olması nedeniyle isabetli şut sayısının yüksek olmadığını ifade etti.

Fonseca, "Çok fazla pozisyon yoktu maçta. Topu orta sahada kontrol etmeye çalıştık. Son dokunuşlar eksik kaldı, daha fazla fırsat oluşabilirdi. Fenerbahçe de benzer sayıda fırsat yaratabildi. 3 tane önemli şutumuz vardı kaleye, direkten dönen şut vardı. Maçta yüksek sayıda isabetli şut olmadı, çünkü iki takım da çok kuvvetli" ifadelerini kullandı.

"KULÜBÜMÜZ İÇİN TARİHİ BİR MAÇ"

Rövanşta Lyon'daki atmosferin nasıl olacağına ilişkin değerlendirmede bulunan Fonseca, taraftar desteğinin önemine dikkat çekti.

Fonseca, "Bekliyorum, umuyorum aynı canlı atmosferi yaratacağız. Taraftar desteği çok önemli. Stadyumumuz dolu olmalı. Böyle yoğun bir atmosfer yaratmalıyız. Fenerbahçe'nin atmosferi gibi bir atmosfer olmalı. Taraftarımıza ihtiyaç duyuyoruz. Tur için son dakikaya kadar mücadele etmeliyiz" diye konuştu.

Fonseca ayrıca maçın kulüp açısından tarihi olduğunu belirterek, "Son derece tarihi bir maç kulübümüz için. Azimliyiz. Oyuncularım sakin olmasına hiç şaşırmadım" dedi.