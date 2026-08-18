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Pavlidis'ten hat-trick, Benfica'dan 7-0'lık farklı galibiyet

Pavlidis'ten hat-trick, Benfica'dan 7-0'lık farklı galibiyet

18.08.2026 09:47:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Pavlidis'ten hat-trick, Benfica'dan 7-0'lık farklı galibiyet

Benfica, Portekiz Premier Lig'de Casa Pia deplasmanında sahadan 7-0'lık farklı galibiyetle ayrıldı. Benfica'da Vangelis Pavlidis hat-trick yaptı.

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Portekiz Premier Lig'in 2. haftasında Benfica, Casa Pia ile deplasmanda karşılaştı.

Municipal de Rio Maior'da oynanan müsabakayı kazanan 7-0'lık skorla Benfica oldu.

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 3'te Gianluca Prestianni, 14'te Rafa Silva, 47,49 ile 54'te Vangelis Pavlidis, 58'de Lawrence Ofori (kk) ve 61. dakikada Jhon Duran kaydetti.

Ev sahibinde forma giyen Domingos Jose Gabriel Bandeira, 90+2. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Transfer döneminde Fenerbahçe'yle de adı geçen Yunan golcü Vangelis Pavlidis, üç kez fileleri havalandırarak yıldızlaştı.

Bu sonuçla beraber Benfica puanını 4'e yükseltirken, Casa Pisa ise puansız kaldı.

Portekiz Ligi'nin bir sonraki haftasında Benfica, Estoril'i konuk edecek. Casa Pisa, Gil Vicente ile deplasmanda karşılaşacak.

İlgili Konular: #Benfica #Portekiz Süper Ligi #Casa Pia

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