Paylaşılamayan yüzücü: Fransız mı, Türk mü?

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 13:36

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 13:36

Geçen sezon kurulan ve başında Türkiye Yüzme Federasyonu CEO'su Yasin Şahin'in bulunduğu Zafer Koleji Spor Kulübü başarılı bir kaç yüzücü transfer etti. Bunlar arasında Fransa milli takımında görev yapan Türk asıllı yüzücü Noyan Taylan da vardı. Avrupa Gençler Şampiyonası'nda Fransız milli takımı içinde yer alan genç yüzücü başarılı performasıyla dikkat çekti. Hem Türk hem de Fransız vatandaşı olan Taylan, geçen yılın sonunda Zafer Koleji Kulübü adına Kulüplerarası Şampiyona’da yarışsa da diğer yarışlarda Fransız vatandaşı olarak kulaç attı.

FRANSIZLAR "GENÇ FRANSIZ YÜZÜCÜ" DİYOR

15-16 Mart 2023 tarihleri arasında, Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen 2023 Meeting Nice Camille Muffat yarışlarına Türkiye'deki kulübü Zafer Koleji adına, fakat Fransız vatandaşlığı ile katılan Taylan, 200 kelebekte 1.58.34'lük bir dereceye imza attı. Bu derece ile birinci olurken Fransa Yüzme Federasyonu’nun resmi sitesinde 17 Mart 2023 tarihinde yüzücüyle ilgili şu mesaj yayınlandı:

Nice'de bulunan seyirciler ve yarışmayı ffnatation.tv'den takip edenler Noyan Taylan'ın 200 metre kelebekte (1'58''34) kazandığı zafere tanıklık etti. Sene başından beri Philippe Lucas ile antrenman yapan genç Fransız yüzücü için mantıklı ve iyi kurgulanmış bir zafer. "Birkaç yıldır bu etkinlikte yarışıyorum ve başkalarını geride bırakmaya alışkınım. Geri döneceğimden eminim. Philippe Lucas ile antrenman yapıyorum ve antrenmanda yaptığım tüm kelebekler sayesinde dönüş o kadar da acı verici değil (gülüyor)..."



Açıklamada da belirtildiği gibi genç Fransız yüzücünün derecesi 1.58.34'dü. Bu dereceye iki yıldır çalıştığı antrenörü Philippe Lukas ile ulaşmıştı. Bu derecenin özelliği Türkiye için de rekor olmasıydı, fakat Taylan'ın Türkiye rekoruna imza atması hukuki miydi? Bu noktada tartışmalar başladı. Zira Taylan, 5-10 Nisan 2022 tarihinde katıldığı Championnats De France yarışında 1.57.23'lük dereciyle birinci olmuştu. O derece Türkiye rekoru sayılan derecesinden daha da iyi olduğundan, onun neden rekor sayılmadığı da kafaları karıştırdı.

Noyan Taylan'ın Türkiye rekortmeni sayılabilmesi için Zafer Koleji'ne transfer olması mı gerekçe olarak sayıldı bilinmez, fakat TYF Noyan Taylan'ın kırdığı ileri sürülen 1.58.34'lük rekoru tanıtımlarında 10 salise daha indirerek 1.58.24 olarak gösterdi. Ayrıca, antrenörü olarak da Philippe Lucas değil, yürüttüğü federasyon CEO'luğu görevinin haricinde Zafer Koleji'nin de antrenörü olan Yasin Şahin tebrik edildi.

Fransa Yüzme Federasyonu'na göre Noyan Taylan Fransız. Yüzücü uluslararası yüzme sitelerinde de Fransa vatandaşı olarak yer alıyor. Spor vatandaşlığı olarak Fransa'yı tercih eden bir yüzücünün Zafer Koleji Kulübü adına Fransız vatandaşı olarak katıldığı bir yarışta yüzdüğü dereceyle, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından, "Türkiye rekoru kırdı" diye tanıtımlarının yapılması yüzme camiasında son günlerin en çok konuşulan konusu oldu.

SPOR VATANDAŞLIĞI NEDİR?

Spor vatandaşlığı, genelge ve talimatlarda, çifte vatandaşlığı olan sporcular için yapılmış bir düzenlemedir. Bu düzenlemeye göre, sporcunun spor vatandaşlık seçimini yapması gerekir. Söz konusu olayda yüzücünün daha önce spor vatandaşlığı olarak Fransa'yı seçtiği ve Fransa milli takımı ile yarışlara katıldığı biliniyor. Eğer sporcu spor vatandaşlığı için Türkiye’yi seçmiş olsaydı, 5-10 Nisan 2022 tarihinde yüzdüğü Championnats De France yarışında 1.57.23'lük derecesi de rekor sayılmalıydı ve o tarihten itibaren bu dereceyle Türk milli takımında yer almalıydı.

Eğer sporcu, bu derecesinden sonra Türkiye'ye bir başvuruda bulunduysa da bunun bir bekleme süresinin olması gerekiyor. (23 yaş altı için 1 yıl). Bu başvurunun ayrıca FİNA tarafından da onaylanması gerekiyor. Yani başvurusunu yapmış olsa dahi 1 yıllık bekleme süresini doldurmadığı görülen yüzücünün, Türkiye spor vatandaşlığının olmaması nedeniyle rekorunun da geçerli olamayacağı görüşü yaygın.

Öte yandan, spor vatandaşlığında Türkiye Cumhuriyeti uyruğu görünmeyen sporcunun, 2022 yılının Aralık ayında yapılan Türkiye Şampiyonası'nda kulübü Zafer Koleji'ne puan kazandırması da durumu tartışmaya açık hale getiriyor.