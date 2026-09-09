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Pegula ve Tiafoe, Amerika Açık'ta yarı finalde

Pegula ve Tiafoe, Amerika Açık'ta yarı finalde

9.09.2026 11:56:00
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Pegula ve Tiafoe, Amerika Açık'ta yarı finalde

Amerika Açık'ta Jessica Pegula ve Frances Tiafoe, yarı finale yükseldi.

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Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta Jessica Pegula ve Frances Tiafoe, yarı finale çıktı.

New York kentindeki turnuvanın 10. gününde, 2024 finalisti ABD'li Pegula (3), vatandaşı Emma Navarro (26) ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 3-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenen Pegula, turnuvada üst üste 3. kez yarı finale adını yazdırdı.

Pegula, yarı finalde dünya 1 numarası ve son iki yılın şampiyonu Belaruslu Aryna Sabalenka ile mücadele edecek.

Erkeklerde ABD'li Frances Tiafoe ise vatandaşı Alex Michelsen'i 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 3-2 mağlup ederek 2022 ve 2024'ün ardından yarı final biletini 3. kez aldı.

Tiafoe, yarı finalde Ben Shelton ile karşılaşacak.

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