Penaltıların damga vurduğu maçta gülen taraf Chelsea oldu!
Premier Lig'de 16. hafta mücadelesinde Chelsea sahasında Leeds United'ı 3-2 mağlup etti.
Premier Lig'de 16. hafta mücadelesinde Thomas Tuchel'in takımı Chelsea ile Marcelo Bielsa'nın çalıştırdığı Leeds United kozlarını paylaştı.
Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmada Chelsea, 3-2'lik skorla kazandı. Konuk ekip Leeds, 28'de Raphinha'nın penaltı golüyle öne geçerken 42'de Mason Mount skora dengeyi getirdi. Chelsea'de Jorginho, 58'de Chelsea'yi üstünlüğe taşıdı. 83'te Joe Gelhardt, Leeds'e hayat verdi ancak Chelsea'de 90+4'te Jorginho bir kez daha penaltı noktasına geldi ve Chelsea'ye 3 puanı kazandırdı.
Alınan bu sonucun ardından Chelsea puanını 36 yaparken, Leeds United ise 16 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Everton'ı konuk edecek. Leeds United, Manchester City deplasmanına gidecek.
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