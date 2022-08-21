Pendikspor 90+8'de galibiyeti aldı!

21 Ağustos 2022 Pazar, 19:09

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Osman Özköylü'nün yönetimindeki Pendikspor ile Sinan Kaloğu'nun çalıştırdığı Altay karşı karşıya geldi.

Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Pendikspor 1-0 kazanırken, galibiyet golü 90+8'de Görken Bitin'den geldi.

Bu sonuçla beraber Pendikspor puanını 4'e yükseltirken, Altay henüz puanla tanışamamış oldu. Ligin bir sonraki haftasında Pendikspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşırken, Altay evinde Keçiörengücü'nü ağırlayacak.