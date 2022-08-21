Pendikspor 90+8'de galibiyeti aldı!
Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Pendikspor, Altay'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Osman Özköylü'nün yönetimindeki Pendikspor ile Sinan Kaloğu'nun çalıştırdığı Altay karşı karşıya geldi.
Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Pendikspor 1-0 kazanırken, galibiyet golü 90+8'de Görken Bitin'den geldi.
Bu sonuçla beraber Pendikspor puanını 4'e yükseltirken, Altay henüz puanla tanışamamış oldu. Ligin bir sonraki haftasında Pendikspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşırken, Altay evinde Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
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