Pendikspor 90+8'de galibiyeti aldı!

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Pendikspor, Altay'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı.

cumhuriyet.com.tr
21 Ağustos 2022 Pazar, 19:09
Pendikspor 90+8'de galibiyeti aldı!
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Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Osman Özköylü'nün yönetimindeki Pendikspor ile Sinan Kaloğu'nun çalıştırdığı Altay karşı karşıya geldi.

Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Pendikspor 1-0 kazanırken, galibiyet golü 90+8'de Görken Bitin'den geldi.

Bu sonuçla beraber Pendikspor puanını 4'e yükseltirken, Altay henüz puanla tanışamamış oldu. Ligin bir sonraki haftasında Pendikspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşırken, Altay evinde Keçiörengücü'nü ağırlayacak.


Pendikspor altay Spor Toto 1. Lig

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