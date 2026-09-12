Pep Guardiola'nın menajerinden Trabzonspor iddialarına yanıt

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası gündeme gelen flaş isimlerden biri Pep Guardiola oldu.

Bordo-mavililerin, 55 yaşındaki teknik adamı da listesine aldığı öne sürüldü. Guardiola'nın menajerinden ise Trabzonspor için yalanlama geldi.

Guardiola'nın menajeri Josep Maria Orobitg, Trabzonspor haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Orobitg, "Pep bu sezon hiçbir kulüpte ya da milli takımda teknik direktörlük yapmayacak" diye konuştu.

55 yaşındaki Guardiola, 10 yıllık macerasının ardından geride kalan sezonun bitmesiyle birlikte Manchester City'den ayrılmıştı.