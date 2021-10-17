Pep Guardiola'ya yıldızlardan büyük öfke!

17 Ekim 2021 Pazar, 09:19

İngiliz futbolcu Raheem Sterling daha fazla forma şansı bulmak için Manchester City'den ayrılmayı düşünüyor. İspanyol teknik direktör Pep Guardiola ise oyuncusuna sert bir yanıt verdi ve kapıyı gösterdi. Sterling ile Guardiola arasındaki ipler kopma noktasında. Sterling, Guardiola ile arası bozulan ilk yıldız değil..

MARIO MANDZUKIC: Hırvat yıldız Bayern Münih kariyerinde fırtına gibi esiyordu. 54 maçta attığı 33 gole rağmen Pep Guardiola daha enerjik bir futbolcu aradığını öne sürerek Mandzukic'i gözden çıkardı. Hırvat yıldız takımdan ayrılırken Guardiola hakkında şunları söyledi: "Meslek hayatımda herkesi sevmek zorunda değilim. Guardiola ile bir fincan kahve içmek için bile oturmam"

BASTIAN SCHWEINSTEIGER: Bayern'in yakın dönemdeki efsane isimleri arasında yer alan Schweinstegier dramatik bir şekilde kulüpten ayrıldı. 13 yılını Bayern'e adayan Alman futbolcu Guardiola yönetiminde kısa sürede formasını kaybetti ve Manchester United'a satıldı. Guardiola, Bastian'ın fiziksel durumunu "Maalesef son yıllarda hiç iyi durumda olmadı" sözleriyle anlatırken ikili arasındaki soğuk rüzgarlar hissedildi.

RONALDINHO: Lionel Messi bir yana, birçok futbol izleyicisinin son yıllardaki fenomen isimlerinden biri Ronaldinho'ydu. Büyülü bir Barcelona kariyerine sahip olan futbolcu formu düştükten sonra Guardiola tarafından istenmedi ve gönderildi. Guardiola, "Eğer onun tekrar oyuncu olmak istediğini hissetseydim burada olurdu" dedi.

IBRAHIMOVIC: Guardiola ile Zlatan arasında her zaman problem vardı. Ibrahimovic kendi kitabının ilk satırlarını Guardiola'ya duyduğu öfke için ayırmıştı. Ibrahimovic, Barcelona'da oldukça formdaydı fakat Guardiola'nın Messi'nin rolünü değiştirmesiyle İsveçli yıldız yedek kaldı. Kısa sürede takımdan ayrılan Ibrahimovic her fırsatta Guardiola'ya nefret kusuyor.

Kaynak: NTV Spor