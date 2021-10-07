Pereira, Trabzon, Antwerp ve Alanya maçlarının önemine değindi

07 Ekim 2021 Perşembe, 01:47

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, “Normal şartlarda, ligin bu kadar erken bölümünde lider olmak çok anlamlı değildir. Ancak bu kadar sakatlığa rağmen zirvede olmak güzel. Bizim için Milli ara tam zamanında geldi. Sakat arkadaşlarımızın büyük bölümü bu süreçte aramıza katılacaklar. Trabzonspor karşılaşması liderliğimizi perçinlememiz açısından önemli. Sonra Avrupa’daki iddiamızı göstermek için Antwerp’i mutlaka yenmemiz gerekiyor. Ardından son haftaların flaş takımı Alanya’yı ağırlayacağız. Umarım Milli görevlere gidecek arkadaşlarımız sağlıklı bir şekilde döner ve hep birlikte bu zorlu sürece en güzel şekilde hazırlanırız” dedi.

TRABZON MAÇI ÖNCESİ GÜZEL HABER

Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan futbolculardan iyi haber geldi. İrfan Can dışında Sosa, Tisserand ve Nazım 17 Ekim’de Trabzon deplasmanında oynanacak zorlu 90 dakikada forma giyebilecek. Formaya hasret kalan Nazım Sangare de Trabzon maçında oynamaya hazır durumda kadroda olacak.

YENİ SPONSOR SAFİPORT

Sarı-Lacivertlilerle Safiport arasında basketbol takımlarını kapsayan sponsorluk anlaşması yapıldı.2021-22 sezonu için geçerli olacak bu sponsorluk anlaşmasının imza töreni önümüzdeki günlerde gerçekleşecek.

GASLY: İSTANBUL BÜYÜLÜ BİR ŞEHİR

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda yer alan AlphaTauri takımının Fransız pilotu Pierre Gasly ile buluştu. Ortaköy’de kurulan Red Bull Racers standında Pierre Gasly ile bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, İstanbul’un her zamanki gibi mükemmel bir ev sahipliğine hazırlandığını vurgularken, “Türkiye’nin özellikle pek çok konudaki ev sahipliğini tüm dünya biliyor. Spor organizasyonlarında, spor turizmi açısından geldiğimiz nokta açısından da bu haftaki organizasyonumuz yine çok anlamlı organizasyon” diye konuştu. İstanbul ile ilgili övgü dolu ifadeler kullanan Pierre Gasly ise “İstanbul’a ikinci gelişim. Geçtiğimiz yıl benim için zor bir yarış olmuştu. Bu sene daha iyi bir yarış geçmesini bekliyoruz. İstanbul çok büyük ve güzel bir şehir. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Geçtiğimiz sene köprünün üstünden İstanbul’u görme fırsatım olmuştu. Bu sene boğazın kenarında aynı fırsatı yakaladım. Şehirde Formula 1 arabası sürmek çok farklı bir his. Umarım önümüzdeki yılda da farklı içerikler üretebiliriz” şeklinde konuştu.

