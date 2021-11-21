Pereira'nın değişikliği golü getirdi

21 Kasım 2021 Pazar, 21:58

Ünlü spor yazarı Osman Korkmazel, Galatasaray Fenerbahçe maçını yorumlarken 2 teknik direktöre dikkat çekti.

İşte Osman Korkmazel’in maç yorumu:

"Fenerbahçe’de Vitor Pereira inatla aynı formatını sürdürmeye devam ediyor, inadından vazgeçmeye de pek niyetli değil. Galatasaray’da ise Fatih Terim bir başka inatçı, oyuncu seçimlerinde inatçılığını sürdürüyor, çıkmayacak futbolcuyu dışarı alıyor.

İkisi de hala inatçılar. Ama 2 genç hoca var ki, Ömer Erdoğan Hatayspor’u ikinci sıraya, İlhan Palut da Konyaspor’u üçüncü sıraya yerleştirdi.

Alkışlar 2’sine de... Türk Telekom tıklım tıklımdı, o ne uğultuydu öyle, kulakları sağır ediyor.

Hocalar ne durumda ?

Vitor Pereira da, Fatih Terim de camialarının özellikle derbide görmek istediği 11’leri koydu. Hele şükür! Bakalım oyun içinde neler göreceğiz. Fenerbahçe her zamanki hızlı, çabuk paslı oyununu devamlı kılarken, onları tribünlerin coşkusu durduruyordu ki; ilk tehlike de Mert Hakan’ın sert şutuyla geldi. Galatasaray’ın etkin olduğu ve hücuma yöneldiği bölümler; kontra çıkışlarla oluyordu. Nitekim dakikalar 11’i gösterdiğinde Kerem başlangıç ve final vuruşlu bir gol buldular. Ancak golü yiyen Fenerbahçe teknik kapasitesi yüksek oyuncularıyla oyuna daha hakim gözükürken, onlar da Galatasaray gibi kontra gol buldular. İrfan Can’ın uzun metrajlı pasını, Mesut belki de hayatının en uzun sprintinin yanında hem de sağ ayağıyla Muslera’yı avladı. İlk devrenin kısa özeti; ‘tempolu, hızlı, gözü hoş gelen futboldu’ diyorum...

Hocalar değişime gitmedi. Fenerbahçe 2. yarıda da önde baskın oyununu kısmadı. Ama gole daha çok yaklaşan Galatasaray’dı. Derbiye yakışan futbol görüyorduk. Erken hamleyi Fatih hoca yaptı. Merkeze Taylan, gol sahasına Diagne’yi yolladı .Yine kontra çıkış Cicaldau vurdu, Berke uzayıp çıkardı topu. İnatçı hocalar doğru işler yapınca, futbolda da kalite yükseliyormuş. Her an gol olabilirdi. Ve, 85’te gol geldi. VAR Halil Umut Meler’ı çağırdı; M.Diagne’nin golü faul gerekçesiyle iptal edildi.

Ardından Pereira’da 3 hücumcu aldı oyuna. 7 dakika uzatma; Fenerbahçe taze oyuncularıyla bir hızlı çıkış daha yaptı. Rossi-Crespo işbirliğiyle golü de buldu. Bu 3 puan zirveden koparmadı onları, Galatasaray’ı kopardı mı? Daha bu köprünün altından çok sular akar..."

