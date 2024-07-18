Pertevnyal Lisesi yarışında ilginç tesadüf!
Pertevniyal Lisesi'nin 94 yılı mezunu Toygar Akdimen'in sahibi olduğu Alkanlı isimli at ve jokeyi Vedat Abiş, İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda koşulan geleneksel Pertevniyal Lisesi yarışını kazandı.
İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda koşulan geleneksel Pertevniyal Lisesi yarışını, ilginç bir tesadüf sonucu, okuldan 94 yılında mezun Toygar Akdikmen’in sahibi olduğu Alkanlı isimli at jokeyi Vedat Abiş’le kazandı.
Türk eğitimine 152 yıl boyunca aralarında Aydın Boysan, Halit Kıvanç, Metin Akpınar,Zihni Göktay, Ali Poyrazoğlu, Fatih Mühürdar, Prof. Cem’i Demiroğlu, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Namık Kemal, Metin Erksan, Yaşar Okuyan, Neco, Alpaslan Eradlı, Salih Bora, Şevket Rado gibi ünlü isimlerin de bulunduğu binlerce mezun veren Pertevniyal Lisesi adına koşulan geleneksel yarışta 4 yaşlı 9 safkan Arap atı start aldı.
390 BİN LİRA İKRAMİYE
Sentetik pistte 1400 metre mesafede yaşanan mücadelenin sonunda Alkanlı isimli at 1.34.83’lük derecesiyle birinci olurken İnebolu isimli at ikinci Aktaşkaya üçüncü, Leonidas ise dördüncü oldu.
Yarışın birincisi Alkanlı sahibine 390 bin lira ikramiye kazandırdı.
At sahibi Toygar Akdikmen’e kupasını Pertevniyal Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Ercanlı verirken Pertevniysl Lisesi Müdürü Şeref Koç TJK Yönetim Kurulu üyesi Selman Taşbek’e günün hatırasına yönelik okul bayrağını verirken ressam Hilal Zıllıoğlu jokey Vedat Abiş’e tablo sundu.
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