Pertevnyal Lisesi yarışında ilginç tesadüf!

Pertevniyal Lisesi'nin 94 yılı mezunu Toygar Akdimen'in sahibi olduğu Alkanlı isimli at ve jokeyi Vedat Abiş, İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda koşulan geleneksel Pertevniyal Lisesi yarışını kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.07.2024 - 14:28
Pertevnyal Lisesi yarışında ilginç tesadüf!
Abone Ol google-news

İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda koşulan geleneksel Pertevniyal Lisesi yarışını, ilginç bir tesadüf sonucu, okuldan 94 yılında mezun Toygar Akdikmen’in sahibi olduğu Alkanlı isimli at jokeyi Vedat Abiş’le kazandı.

Türk eğitimine 152 yıl boyunca aralarında Aydın Boysan, Halit Kıvanç, Metin Akpınar,Zihni Göktay, Ali Poyrazoğlu, Fatih Mühürdar, Prof. Cem’i Demiroğlu, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Namık Kemal, Metin Erksan, Yaşar Okuyan, Neco, Alpaslan Eradlı, Salih Bora, Şevket Rado gibi ünlü  isimlerin de bulunduğu binlerce mezun veren Pertevniyal Lisesi adına koşulan geleneksel yarışta 4 yaşlı 9 safkan Arap atı start aldı.

390 BİN LİRA İKRAMİYE

Sentetik pistte 1400 metre mesafede yaşanan mücadelenin sonunda Alkanlı isimli at 1.34.83’lük derecesiyle birinci olurken İnebolu isimli at ikinci Aktaşkaya üçüncü, Leonidas ise dördüncü oldu. 

Yarışın birincisi Alkanlı sahibine 390 bin lira ikramiye kazandırdı.

At sahibi Toygar Akdikmen’e kupasını Pertevniyal Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Ercanlı verirken Pertevniysl Lisesi Müdürü Şeref Koç TJK Yönetim Kurulu üyesi Selman Taşbek’e günün hatırasına yönelik okul bayrağını verirken ressam Hilal Zıllıoğlu jokey Vedat Abiş’e tablo sundu.


Pertevniyal Lisesi haberleri İstanbul Veliefendi Hipodromu haberleri Veliefendi Hipodromu haberleri Alkanlı haberleri Vedat Abiş haberleri

İlgili Haberler

Son dakika... Veliefendi Hipodromu kundakçısı yakalandı

Son dakika... Veliefendi Hipodromu kundakçısı yakalandı
Veliefendi Hipodromu önündeki yangında 'kundakçı' şüphesi

Veliefendi Hipodromu önündeki yangında 'kundakçı' şüphesi
Veliefendi Hipodromu’nda 'Aziz Yıldırım' sesleri

Veliefendi Hipodromu’nda 'Aziz Yıldırım' sesleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler