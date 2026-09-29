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PFDK açıkladı: Okan Buruk'un cezası belli oldu!

PFDK açıkladı: Okan Buruk'un cezası belli oldu!

29.09.2026 20:45:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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PFDK açıkladı: Okan Buruk'un cezası belli oldu!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Teknik Direktör Okan Buruk ile Lesley Ugochukwu'ya verilen cezaları açıkladı.
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 29 Eylül 2026 tarihli toplantısında alınan kararları açıkladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a 1 maç ceza verildi.

OKAN BURUK'A CEZA

PFDK, Okan Buruk'u Trabzonspor ile Galatasaray arasında 19 Eylül'de oynanan karşılaşmada müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle cezalandırdı.

Kurul, Buruk'a 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağının yanı sıra 100 bin TL para cezası verilmesine karar verdi.

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GALATASARAY DA CEZA ALDI

PFDK ayrıca aynı karşılaşmada Galatasaray'a, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 350 bin TL para cezası verdi.

Çirkin ve kötü tezahüratta bulunan belirli misafir tribün bloklarında yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesine ve bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi. 

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UGOCHUKWU KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ

Galatasaray'ın futbolcusu Lesley Ugochukwu da Trabzonspor maçında rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası aldı. 

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