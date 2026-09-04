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PFDK'den 6 Süper Lig ekibine para cezası

PFDK'den 6 Süper Lig ekibine para cezası

4.09.2026 13:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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PFDK'den 6 Süper Lig ekibine para cezası

PFDK, Süper Lig'den 6 kulübe para cezası, Konyasporlu Bardhi'ye 2 maç, Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat'a ise 1 maç men cezası verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul tarafından çeşitli sebeplerden dolayı Fenerbahçe ve Trabzonspor'a 480'er bin, TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Amed Sportif Faaliyetler'e de 280'er bin lira para cezası verildi.

Disiplin kurulu, Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat'a 1 maç men ve 100 bin lira, Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'a 100 bin lira, Corendon Alanyaspor görevlisi Mevlüthan Çavuşoğlu'na 1 maç men ve 100 bin lira para cezası uyguladı.

Kocaelispor karşısında direkt kırmızı kart gören TÜMOSAN Konyaspor futbolcusu Enis Bardhi de rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faul nedeniyle 2 maçla cezalandırıldı.

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