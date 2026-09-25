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PFDK sevkleri açıklandı: Okan Buruk, Ertuğrul Doğan, Serdal Adalı, Ugochukwu...

PFDK sevkleri açıklandı: Okan Buruk, Ertuğrul Doğan, Serdal Adalı, Ugochukwu...

25.09.2026 18:30:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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PFDK sevkleri açıklandı: Okan Buruk, Ertuğrul Doğan, Serdal Adalı, Ugochukwu...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. Sevklerde; Ertuğrul Doğan, Serdal Adalı ve Lesley Ugochukwu da yer aldı.

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TFF Hukuk Müşavirliği, PFDK sevklerini açıkladı. Sevklerde; Okan Buruk, Ertuğrul Doğan, Serdal Adalı ve Lesley Ugochukwu da yer aldı.

İşte PFDK sevkleri ve nedenleri... 

1. GALATASARAY

Kulüp: Çirkin ve kötü tezahürat

Okan Buruk: Sportmenliğe aykırı hareket (Tedbirli)

Lesley Chimuanya Ugochukwu: Kural dışı hareket (Tedbirli)

2. TRABZONSPOR

Kulüp: Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareketler

Ertuğrul Doğan: Medyadaki açıklamalarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" (Tedbirsiz)

3. AMED SPORTİF FAALİYETLER

Kulüp: Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, talimatlara aykırı hareketler, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, usulsüz seyirci alınması, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket (7 sarı, 1 kırmızı kart)

Nahit Eren: Medyadaki açıklamalarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" (Tedbirsiz)

Besnik Hasi: Sportmenliğe aykırı hareket ve hakaret (Tedbirli)

4. BEŞİKTAŞ

Kulüp: Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve talimatlara aykırı hareket (yayın talimatına aykırılık)

Serdal Adalı: Medyadaki açıklamalarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" (Tedbirsiz)

5. FENERBAHÇE

Kulüp: Çirkin ve kötü tezahürat

Dirk Kuyt: Talimatlara aykırı hareket (Akreditasyon Talimatı ihlali / Tedbirsiz)

6. ÇORUM FK

Kulüp: Çirkin ve kötü tezahürat

Savaş Balçık: Medyadaki açıklamalarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" (Tedbirsiz)

İlgili Konular: #okan buruk #PFDK #kırmızı kart

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