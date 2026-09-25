PFDK sevkleri açıklandı: Okan Buruk, Ertuğrul Doğan, Serdal Adalı, Ugochukwu...

TFF Hukuk Müşavirliği, PFDK sevklerini açıkladı. Sevklerde; Okan Buruk, Ertuğrul Doğan, Serdal Adalı ve Lesley Ugochukwu da yer aldı.
İşte PFDK sevkleri ve nedenleri...
1. GALATASARAY
Kulüp: Çirkin ve kötü tezahürat
Okan Buruk: Sportmenliğe aykırı hareket (Tedbirli)
Lesley Chimuanya Ugochukwu: Kural dışı hareket (Tedbirli)
2. TRABZONSPOR
Kulüp: Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareketler
Ertuğrul Doğan: Medyadaki açıklamalarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" (Tedbirsiz)
3. AMED SPORTİF FAALİYETLER
Kulüp: Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, talimatlara aykırı hareketler, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, usulsüz seyirci alınması, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket (7 sarı, 1 kırmızı kart)
Nahit Eren: Medyadaki açıklamalarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" (Tedbirsiz)
Besnik Hasi: Sportmenliğe aykırı hareket ve hakaret (Tedbirli)
4. BEŞİKTAŞ
Kulüp: Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve talimatlara aykırı hareket (yayın talimatına aykırılık)
Serdal Adalı: Medyadaki açıklamalarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" (Tedbirsiz)
5. FENERBAHÇE
Kulüp: Çirkin ve kötü tezahürat
Dirk Kuyt: Talimatlara aykırı hareket (Akreditasyon Talimatı ihlali / Tedbirsiz)
6. ÇORUM FK
Kulüp: Çirkin ve kötü tezahürat
Savaş Balçık: Medyadaki açıklamalarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" (Tedbirsiz)