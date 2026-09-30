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PFDK sevkleri sonrası Fatih Karagümrük'ten bahis soruşturması açıklaması!

PFDK sevkleri sonrası Fatih Karagümrük'ten bahis soruşturması açıklaması!

30.09.2026 20:29:00
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Cumhuriyet Spor
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PFDK sevkleri sonrası Fatih Karagümrük'ten bahis soruşturması açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında Fatih Karagümrük'ten Burhan Genç, Yusuf Güzel, Selim Uçar, Emre Uçar, Kadir Uçar, Metin Bozyiğit ve Gürkan Karaboğaz'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Fatih Karagümrük, kararın ardından bir açıklama yayımladı.
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TFF, son 5 yılda bahis oynadıkları tespit edilen toplam 448 yöneticiyi PFDK'ye sevk etti. Söz konusu listede 7 Fatih Karagümrüklü yönetici de yer aldı.

İstanbul temsilcisinde bildirilen isimler Burhan Genç, Yusuf Güzel, Selim Uçar, Emre Uçar, Kadir Uçar, Metin Bozyiğit ve Gürkan Karaboğaz oldu.

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FATİH KARAGÜMRÜK'TEN AÇIKLAMA

Buna karşın Fatih Karagümrük, TFF'nin duyurduğu listedeki kişilerin kulüple hiçbir ilişkisinin olmadığını öne sürdü.

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında, Kulübümüz yöneticisi gibi gösterilmiş kişilerin, Fatih Karagümrük Sportif A.Ş. Kulüp Yönetimi ile doğrudan ya da dolaylı yoldan hiçbir bağı ve ilişkisi bulunmamaktadır.

Söz konusu kişiler Karagümrük Derneği ve Taraftarlar Derneği yöneticileridir. Ayrıca söz konusu Derneğin herhangi bir sportif faaliyeti de bulunmamaktadır" denildi.

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