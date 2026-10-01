PFDK'ye sevk edilmişti: Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban'dan bahis açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Beşiktaş 2. Başkanı Hakan Daltaban açıklama yaptı.

Yaklaşık 5 yıl önce hesap açtığını ifade eden Daltaban, gençleri illegal bahis sitelerinden uzak tutmayı hedeflediğini açıkladı.

"TEK BİR BEŞİKTAŞ MAÇI DAHİ..."

Hakan Daltaban'ın açıklamasında, “Toplam tutarı 2 bin 500 lirasını bulmamış ve kuponlarda tek bir Beşiktaş maçı dahi yer almamıştır” ifadelerine yer verdi.

Hakan Daltaban'ın açıklaması şu şekilde: