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PFDK'ye sevk edilmişti: Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban'dan bahis açıklaması!

PFDK'ye sevk edilmişti: Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban'dan bahis açıklaması!

1.10.2026 17:22:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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PFDK'ye sevk edilmişti: Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban'dan bahis açıklaması!

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi hakkında açıklama yayımladı.
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Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Beşiktaş 2. Başkanı Hakan Daltaban açıklama yaptı.

Yaklaşık 5 yıl önce hesap açtığını ifade eden Daltaban, gençleri illegal bahis sitelerinden uzak tutmayı hedeflediğini açıkladı.

"TEK BİR BEŞİKTAŞ MAÇI DAHİ..."

Hakan Daltaban'ın açıklamasında, “Toplam tutarı 2 bin 500 lirasını bulmamış ve kuponlarda tek bir Beşiktaş maçı dahi yer almamıştır” ifadelerine yer verdi.

Hakan Daltaban'ın açıklaması şu şekilde:

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