PFDK'ye sevk edilmişti: Beşiktaşlı Dusan Vlahovic'in cezası belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda 2-1 yendiği Fenerbahçe maçında Milan Skriniar ve Dusan Vlahovic'in yaşadığı kavganın ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Vlahovic'i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmişti.
Süper Lig'de başlayacak 5. hafta öncesinde TFF, Vlahovic'in cezasını açıkladı. Federasyon, Sırp golcüye 1 maç ceza verdi.
ERZURUMSPOR MAÇINDA YOK
Tecrübeli golcü cuma günü oynanacak Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.
HT Spor'un haberine göre Beşiktaş yönetimi, Vlahovic'in cezasının iptal olması için Federasyon'a başvuruda bulunacak.