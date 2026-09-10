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PFDK'ye sevk edilmişti: Beşiktaşlı Dusan Vlahovic'in cezası belli oldu!

PFDK'ye sevk edilmişti: Beşiktaşlı Dusan Vlahovic'in cezası belli oldu!

10.09.2026 18:58:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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PFDK'ye sevk edilmişti: Beşiktaşlı Dusan Vlahovic'in cezası belli oldu!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş'ın Sırp forveti Dusan Vlahovic'e verilen cezayı duyurdu.
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda 2-1 yendiği Fenerbahçe maçında Milan Skriniar ve Dusan Vlahovic'in yaşadığı kavganın ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Vlahovic'i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmişti.

Süper Lig'de başlayacak 5. hafta öncesinde TFF, Vlahovic'in cezasını açıkladı. Federasyon, Sırp golcüye 1 maç ceza verdi.

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ERZURUMSPOR MAÇINDA YOK 

Tecrübeli golcü cuma günü oynanacak Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

HT Spor'un haberine göre Beşiktaş yönetimi, Vlahovic'in cezasının iptal olması için Federasyon'a başvuruda bulunacak.

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