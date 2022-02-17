PFDK'dan Murat Sancak'a 3 ay hak mahrumiyeti cezası
PFDK, Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a 3 ay hak mahrumiyeti ve 113 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, yaptığı açıklamalar nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.
Kurul, Başkan Murat Sancak'a Beşiktaş maçındaki; sportmenliğe aykırı hareketi ve müsabaka sonrası hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle toplamda 3 ay hak mahrumiyeti ve 113 bin TL para cezası verdi.
Ayrıca, Sancak'ın maç sonrası yaptığı açıklamalarla ilgili TFF'nin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmış olduğu başvuru sonucunun beklenmesine ve bu nedenle incelemenin devamına karar verildi.
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