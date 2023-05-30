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PFDK'den MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'ya ceza!

PFDK, MKE Ankaragücü ile kulüp başkanı Faruk Koca'ya para cezası verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2023 - 16:16
PFDK'den MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'ya ceza!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), MKE Ankaragücü ile kulüp başkanı Faruk Koca'ya para cezası verdi.

TFF'nin açıklamasında, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile oynanan maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle MKE Ankaragücü'ne 56 bin, medyaya yaptığı açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'ya da 52 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Faruk Koca

Açıklamada, "şike teşebbüsü" gerekçesiyle kurula sevk edilen Darıca Gençlerbirliği'nin eski başkanı Arif Gülen'e de 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verildiği aktarıldı.


PFDK TFF MKE Ankaragücü Faruk Koca

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