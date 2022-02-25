PFDK'nin Göztepe'ye verdiği cezalar belli oldu

25 Şubat 2022 Cuma, 11:15

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe, sahasında Galatasaray'a 3-2 mağlup olmuştu. Müsabakaya 4 penaltı kararı, 5 kez VAR'a gidilmesi ve yaşanan saha olayları damga vurmuştu. Hafta başında PFDK'ye sevk edilen Göztepe'nin aldığı cezalar açıklandı.

221 BİN TL CEZA KESİLDİ

Göztepe'ye taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 96 bin TL, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu olayın aynı sezondan ev sahibi olunan müsabakada 2. kez gerçekleşmesinden dolayı 50 bin TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin 3. kez tekrarlanmasından dolayı 75 bin TL para cezası verildi. Böylelikle sarı-kırmızılı kulübe toplamda 221 bin TL para cezası kesilmiş oldu.

SEYİRCİLERE GİRİŞ YASAKLARI

Saha olaylarına karışan seyircilerin bulunduğu Güney Tribün 219 blokta yer alan seyircilere ev sahibi olunan ilk maçta uygulanmak üzere bir maçlık giriş yasağı, çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle Kuzey Tribün 205, 206, 207, Doğu Tribün 211, 212, 213, 214, 215, Güney Tribün 216, 217, 218, 219, 220, 221, Batı Tribün 202, 203, 204 blokta yer alan seyircilere ev sahibi olunan ilk maçta uygulanmak üzere bir maçlık giriş yasağı,2 farklı eylem nedeniyle Güney Tribün 2019 blokta bulunan seyircilere ev sahibi olunan müsabakalarda 2 maçlık giriş yasağı ve stadyum büfesinde statüye aykırı içecek satışı yapılmasından dolayı Göztepe'ye ihtar cezası verildi.

Öte yandan, maçın ardından çok sert açıklamalar yapan Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya'ya da sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle 25 bin TL para cezası kesildi.