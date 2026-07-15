Phil Foden transfer haberleri spor gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alırken, İngiliz futbolcunun kariyer geçmişi araştırılıyor. Peki, Phil Foden kimdir? Phil Foden kaç yaşında, nereli? Phil Foden hangi takımlarda oynadı?

PHIL FODEN KİMDİR?

Phil Foden, tam adıyla Philip Walter Foden, 28 Mayıs 2000 tarihinde İngiltere'nin Greater Manchester bölgesindeki Stockport kentinde dünyaya geldi.

Futbola henüz çocuk yaşlarda başlayan Foden, küçük yaşlardan itibaren desteklediği Manchester City'nin altyapısına katılarak gelişimini burada sürdürdü.

PHIL FODEN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Foden, Sekiz yaşındayken Manchester City'nin altyapısıyla sözleşme imzaladı. 6 Aralık 2016 tarihinde City teknik direktörü Pep Guardiola, Celtic ile yapılan Şampiyonlar Ligi maçının kadrosuna aldı. Temmuz 2017'de Foden, Manchester City'nin Amerika Birleşik Devletleri sezon öncesi turunda yer aldı. Manchester United'a 2-0 yenildikleri maçta oynadı.

2017-18 sezonunda birkaç maç yedek kulübesinde başlayan oyuncu, ilk kez 21 Kasım 2017 tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'a karşı resmî maça çıktı. 75. dakika Yaya Touré'nin yerine oyuna dahil oldu. Böylelikle Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç dördüncü İngiliz futbolcu (17 yıl, 177 gün) oldu. 6 Aralık 2017 tarihinde Şhaktar Donetsk'e karşı Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11'de başladı ve böylece bir Şampiyonlar Ligi maçında ilk 11'de başlayan en genç İngiliz futbolcu (17 yıl, 192 gün) rekorunu kırdı.

Mayıs 2017'de 2017 UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nın finalinde İngiltere adına İspanya'ya gol attı. Maçın galibi penaltılarda İspanya oldu.

Aynı yılın ekim ayında Foden, 2017 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın finalinde yine İspanya'ya karşı oynadı. İngiltere turnuvayı kazanırken, Foden turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi.