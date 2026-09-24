Pierre-Emerick Aubameyang'dan Deportivo'ya kötü haber!

İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo'da Pierre-Emerick Aubameyang'ın sağ dizindeki dış menisküs sorunu nedeniyle ameliyat edildi. Gabonlu forvetin yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sezonun ilk yedi haftasında beş gol atan ve takımının en skorer oyuncusu olan Aubameyang, sakatlığını Riazor'da Betis'e karşı oynanan son lig maçında yaşadı.

AMELİYAT MADRİD'DE YAPILDI

Son saatlerde yapılan görüntüleme tetkikleri, sakatlığın ciddi olduğunu ortaya koydu. Aubameyang, Madrid'deki Centro Olympia'da travmatoloji uzmanı Manuel Leyes tarafından ameliyat edildi.

Deneyimli futbolcunun bir gün içinde hastaneden taburcu edilerek iyileşme sürecine başlamak üzere A Coruna kentine döneceği açıklandı.

Takımla antrenmanlara ne zaman katılacağı ise tedavisinin seyrine göre belli olacak.