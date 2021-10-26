Pınar Karşıyaka, Baxi Manresa'ya 72-67 mağlup oldu
FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda üst üste 2 galibiyetin ardından liderlik maçında evinde İspanyol ekibi Baxi Manresa'ya 72-67 mağlup oldu ve liderliği kaptırdı.
FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda üst üste 2 galibiyetin ardından liderlik maçında evinde İspanyol ekibi Baxi Manresa'ya 72-67 mağlup olan Pınar Karşıyaka, zirveyi rakibine kaptırdı.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan maçta temsilcimize Mitchell'ın 18 sayısı yetmedi. Grupta 3 haftada 2 galibiyetle ikinci sırada kalan Karşıyaka, sonraki maçında 9 Kasım'da Manresa'ya konuk olacak.
Pınar Karşıyaka'da başantrenör Ufuk Sarıca, FIBA'dan geçen sezon mayıs ayındaki Şampiyonlar Ligi 8'li finalleri sonrası aldığı, kulübe gecikmeli tebliğ edilen 2 maçlık ceza nedeniyle Manresa mücadelesini tribünden izledi. Sarıca, benchin arkasındaki tribünde yer alırken, takımı parkeye yardımcı antrenör Recep Şen çıkardı.
Yeşil-kırmızılılarda sakatlığı bulunan takım kaptanı Semih Erden de forma giyemedi.
Karşıyaka maça M'Baye'nin 6 sayısıyla 12-4'lük seriyle başladı. Sert savunma yapan konuk ekip, 15-14'le farkı 1 sayıya indirse de İzmir ekibi, Roll'un kritik üçlüğü ve Blackmon'un son saniye turnikesiyle ilk 10 dakikayı 20-16 önde tamamladı.
İkinci periyotta Manresa'nın farkı kapatma çabalarına Roll ve Mitchell'la yanıt veren Karşıyaka, Moneke'nin basketiyle skorun 28-28 eşitlenmesine engel olamadı. Bu bölümde Can Korkmaz'ın 3 sayılık isabetiyle yeniden 31-28 öne geçen Karşıyaka, ilk yarıyı 35-34 önde bitirdi.
Üçüncü periyotta öne geçen İspanyol temsilcisi, 44-38'le farkı 6 sayıya kadar çıkardı. Bu dakikadan sonra taraftarının desteğini arkasına alan Karşıyaka, savunmayla periyodun bitimine 1 dakika 46 saniye kala Burak Can'ın basketiyle yeniden 53-52 öne geçti.
Dördüncü periyot 55-52 temsilcimizin üstünlüğüyle başladı. Çekişmeli geçen son periyotta Karşıyaka farkı 7 sayıya çıkarsa da bitime 2 dakika kala skor 65-65'e geldi. M'Baye'nin basketi sonrası Valtonen'in üçlüğüyle 1 dakikada 17 saniye kala konuk takım 68-67 üstünlüğü buldu. Karşıyaka, Roll'la hücumdan yararlanamayınca Thomasson'la 2 serbest atış isabeti bulan Manresa bitime 16 saniye kala skoru 70-67'ye getirdi. Karşıyaka'da Colson 3 sayılık atış denemesnden yararlanamazken Moneke'nin serbest atışları İspanyol ekibine maçı 72-67 kazandırdı.
SALON: Mustafa Kemal Atatürk
HAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa) (xx), Oskars Lucis (Letonya) (xx), Alexandre Deman (Fransa) (xx)
PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xx) 6, Yunus (x), Colson (xx) 8, M'Baye (xxx) 14, Mitchell (xxx) 18, Roll (xxx) 12, Blackmon (x) 2, Mahir (x), Can Korkmaz (x) 3, Burak Can (x) 2, Berkan (x) 2
BAXI MANRESA: Perez (x) 2, Sima (xx) 5, Thomasson (xxx) 10, Valtonen (xx) 7, Maye (xxx) 14, Moneke (xxx) 10, Bako (xx) 4, Francisco (xxx) 9, Farcia (xx), Jou (xx) 6, Martinez (xx) 5, Steinbergs (xx)
1'İNCİ PERİYOT: 20-16
İLK YARI: 35-34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-52
5 FAUL: Taylor (39.42) (Pınar Karşıyaka)
Video Haberler
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Akaryakıt zamları sonrası eşel mobilde yeni adım
- Artık bu telefon modellerinde çalışmayacak!
- Dolarda gözler 28 Ekim'e çevrildi
- Bin 75 yıl ceza almıştı: Görenler tanıyamadı
- Kılıçdaroğlu 'Cumhurbaşkanı adayını buldu' iddiası
- Esra Ceyhan'dan Bergüzar Korel'e 'Squid Game' tepkisi
- Döviz bozduranların büyük korkusu
- Saray'dan çok sert Çavuşoğlu çıkışı
- Benzin fiyatlarına bir zam daha!
- Loğoğlu: Erdoğan’a çıkış yolu açıldı