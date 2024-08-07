Pınar Karşıyaka'dan Mert Celep kararı!
Basketbol Süper Ligi ekibi Pınar Karşıyaka, 29 yaşındaki oyuncu Mert Celep ile yeni sözleşme imzaladı.
Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, altyapı patentli 29 yaşındaki uzun forveti Mert Celep'le yeniden anlaştı.
Altyapısından çıktığı yeşil-kırmızılılarda 2012-2014 ve 2016-2018 yılları arasında kadroda yer alıp iki sezon önce yuvaya dönen Mert, yeni sezon öncesi imza attı.
Karşıyaka'da üçüncü dönemini geçiren 2.06 boyundaki Mert Celep, geçen sezon Süper Lig'de 25 maçta 2.5 sayı, 1.3 ribaund, 0.3 asist, Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta 1.0 sayı, 1.6 ribaund, 0.4 asist ortalamalarıyla görev yaptı.
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