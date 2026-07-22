Polonya'da gündem Fenerbahçe: 'Gornik'in maçını mahveden muhteşem bir gol'

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 sezonu 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler, rakibini Anderson Talisca'nın 37. dakikada serbest vuruştan attığı golle 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantajlı skoru elde etti. Karşılaşmanın ardından Polonya basını, mücadeleyi değerlendirdi.
"MAÇI MAHVEDEN MUHTEŞEM BİR GOL"
Polonya basınından Przegladsportowy, Anderson Talisca'nın attığı golü öne çıkarıp “Acı verici bir hata" başlığını kullanırken karşılaşmayla ilgili, “Maçın başlangıcı Fenerbahçe taraftarlarını biraz endişelendirdi. Gornik Zabrze hücumuyla etkileyici bir performans sergiledi ancak ikinci yarının sonuna doğru tamamen oyunun kontrolünü kaybetti. Anderson Talisca'nın 37. dakikada attığı muhteşem gol maçın en önemli anıydı. Bu mağlubiyetin ardından Gornik, Şampiyonlar Ligi hayalini hala sürdürebilir. Gornik'in maçını mahveden muhteşem bir gol. Bunu önlemeleri gerekirdi” değerlendirmesi yapıldı.
'HERKES FENERBAHÇE'NİN AÇIK ARA FAVORİ OLACAĞINI BİLİYORDU'
Sport PL ise 90 dakikayla ilgili değerlendirmesinde, “Gornik Zabrze Türkiye'ye öylece gitmedi, ancak kulüpteki herkes Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turuna yükselme yolundaki iki ayaklı mücadelede Fenerbahçe'nin açık ara favori olacağını biliyordu. Zabrze savunmaya odaklandı. Bunun karşılığını almak biraz zaman aldı, ancak Fenerbahçe sonunda golü buldu. Talisca harika bir serbest vuruş golü attı. Sonuç olarak, maç ev sahibi takımın 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi” denildi.
Haberde ayrıca, “Fenerbahçe'nin Gornik ile oynanacak iki ayaklı maçta açık ara favori olacağı baştan belliydi. Ev sahibi ekibin bu maçı 3-0 veya daha fazla skorla kazanıp ilk maçta turu bitireceği endişesi vardı. Türk kulübü ilk dakikadan itibaren belirleyici bir avantaja sahipti ancak uzun süre gol bulmakta zorlandı. Gornik zaman zaman umutsuzca savunma yaptı ancak maçın büyük bölümünde Zabrze savunmacıları sorumluluk bilinciyle oynadı” ifadeleri yer aldı.
'GORNIK İSTANBUL'DA ZOR ANLAR YAŞADI'
Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı için Interia Sport'taki haberde, “Gornik İstanbul'da zor anlar yaşadı. Polonya ikincisi sonuna kadar mücadele etti. Maçı tek bir gol belirledi. Gornik Zabrze, Polonya Ligi'nde ikinci olarak bu yılki Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma fırsatı yakaladı. Ancak Zabrze için zorlu bir görev var. Elemelerin ikinci turunda Gornik Zabrze, Türk devi Fenerbahçe ile karşılaştı. İlk yarıda cesurca savunma yaptı, ancak rakipleri sonunda golü bulmayı başardı. Gornik'in Fenerbahçe ile yaptığı iki karşılaşmadan ilki 0-1'lik skorla sonuçlandı" yorumu yapıldı.
'TUR İÇİN HALA ŞANSINI KORUYOR'
Wprost ise Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze karşısında elde ettiği galibiyeti okuyucularına şöyle aktardı:
“Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunun ilk maçında İstanbul'da Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Polonya ekibi zorlu maçta sahada karakterini gösterdi. Fenerbahçe, sadece Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı değil, uluslararası arenada da somut başarılar elde etmeyi hedefleyen bir kulüp. Gornik Zabrze ise, uzun yıllar Avrupa müsabakalarından uzak kaldıktan sonra yeni bir döneme başlıyor. Bu nedenle, İstanbul'daki ilk maçta alınan 1-0'lık sonuç oldukça iyi olarak değerlendirilmelidir. Polonya'daki ikinci maç, Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu için hala şansını koruyor.”