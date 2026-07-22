Polonya'da gündem Fenerbahçe: 'Gornik'in maçını mahveden muhteşem bir gol'

Polonya basınından Przegladsportowy, Anderson Talisca'nın attığı golü öne çıkarıp “Acı verici bir hata" başlığını kullanırken karşılaşmayla ilgili, “ Maçın başlangıcı Fenerbahçe taraftarlarını biraz endişelendirdi. Gornik Zabrze hücumuyla etkileyici bir performans sergiledi ancak ikinci yarının sonuna doğru tamamen oyunun kontrolünü kaybetti. Anderson Talisca'nın 37. dakikada attığı muhteşem gol maçın en önemli anıydı. Bu mağlubiyetin ardından Gornik, Şampiyonlar Ligi hayalini hala sürdürebilir. Gornik'in maçını mahveden muhteşem bir gol. Bunu önlemeleri gerekirdi ” değerlendirmesi yapıldı.

'HERKES FENERBAHÇE'NİN AÇIK ARA FAVORİ OLACAĞINI BİLİYORDU'

Sport PL ise 90 dakikayla ilgili değerlendirmesinde, “Gornik Zabrze Türkiye'ye öylece gitmedi, ancak kulüpteki herkes Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turuna yükselme yolundaki iki ayaklı mücadelede Fenerbahçe'nin açık ara favori olacağını biliyordu. Zabrze savunmaya odaklandı. Bunun karşılığını almak biraz zaman aldı, ancak Fenerbahçe sonunda golü buldu. Talisca harika bir serbest vuruş golü attı. Sonuç olarak, maç ev sahibi takımın 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi” denildi.

Haberde ayrıca, “Fenerbahçe'nin Gornik ile oynanacak iki ayaklı maçta açık ara favori olacağı baştan belliydi. Ev sahibi ekibin bu maçı 3-0 veya daha fazla skorla kazanıp ilk maçta turu bitireceği endişesi vardı. Türk kulübü ilk dakikadan itibaren belirleyici bir avantaja sahipti ancak uzun süre gol bulmakta zorlandı. Gornik zaman zaman umutsuzca savunma yaptı ancak maçın büyük bölümünde Zabrze savunmacıları sorumluluk bilinciyle oynadı” ifadeleri yer aldı.