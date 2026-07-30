Polonya'da gündem Mert Günok'un performansı: 'Fenerbahçe'yi daha fazla gol yemekten kurtardı'

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026/27 sezonunun 2. eleme turu rövanşında Polonya ekibi Gornik Zabrze'ye konuk oldu. Sarı-lacivertliler rakibiyle 1-1 berabere kalırken ilk maçtaki skor avantajıyla bir üst tura adını yazdırdı. Mücadele sonrası Polonya basını, 90 dakikayı değerlendirirken Fenerbahçe'nin deneyimli kalecisi Mert Günok'un maçtaki kurtarışlarına vurgu yapıldı.
"GORNİK, FENERBAHÇE'NİN DİRENCİNİ KIRAMADI"
Onet Sport maçla ilgili haberinde, "Gornik Zabrze, Fenerbahçe karşısında çok iyi mücadele etti ancak 11. dakikada gelen kritik bir karar, Şampiyonlar Ligi elemelerine yükselme şanslarını sona erdirdi. Polonya ikincisi Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı ve toplam skorda geride olduğu için Avrupa Ligi'nde yola devam edecek" denildi.
Haberde ayrıca, "Gornik, Fenerbahçe'nin direncini kıramadı. Zabrze'nin hücum oyunu maçın sonlarına doğru giderek daha cesur hale geldi ve Peter Federico'nun bir başka denemesi de Mert Günok tarafından engellendi. Ev sahibi takımın yakaladığı birkaç yakın fırsata rağmen skor değişmedi" ifadeleri yer aldı.
"TÜRK DEVİNİN ÖNEMLİ BİR FARK YARATMA ŞANSI YOKTU"
TVP Sport ise Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçını okuyucularına şöyle aktardı:
"Gornik Zabrze, Şampiyonlar Ligi'ne görkemli bir veda etti. İlk maçın sonucu, Polonya ikincisine büyük umut vermişti. İstanbul'da favori galip geldi ancak sadece bir gol atabildi. Gornik Zabrze önceliği savunmaya verdi ancak bunu olağanüstü bir beceriyle yaptı. Türk devinin önemli bir fark yaratma şansı yoktu."
"ZABRZE'DE MUCİZE YAŞANMADI"
Gornik Zabrze-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Interia Sport haberinde, "Gornik'in ilk tehlikeli atağı 29. dakikada geldi. Ancak Fenerbahçe kalecisi mükemmel bir kurtarış yaptı. Bu noktadan sonra Gornik çok daha cesurlaştı. Maçın sonlarına doğru birkaç tehlikeli atak gerçekleştirdiler, ancak bunların hepsi konuk kalecinin kurtarışlarıyla sonuçlandı. Zabrze'de mucize yaşanmadı. Gornik Şampiyonlar Ligi'nden gururlu ayrıldı. Gornik Zabrze, Şampiyonlar Ligi elemelerinin ikinci turunda rakip kurasında şanssızdı. Polonya ikincisi, Türk takımı Fenerbahçe ile eşleşerek mümkün olan en kötü dezavantajı yaşadı. Zabrze'deki rövanş maçı heyecan verici olacağa benziyordu ve öyle de oldu. Ancak 1-1'lik sonuç, deplasman takımının bir üst tura yükselmesi anlamına geldi" ifadeleri kullandı.
"DAHA FAZLA GOL YEMEKTEN KURTARAN MERT GÜNOK OLDU"
Fakt'ın maça ilgili değerlendirmesinde, "Gornik Zabrze, Fenerbahçe'ye zor anlar yaşattı. Yenilgi olmadı ama bir üst tura da çıkamadı. Gornik Zabrze, evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarında veda etti. Michal Gasparik'in takımı, özellikle ikinci yarıda, daha güçlü olan rakibine gerçek bir korku saldı. Fenerbahçe'yi daha fazla gol yemekten kurtaran şey Mert Günok'un kurtarışları oldu" denildi.