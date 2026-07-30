Polonya'da gündem Mert Günok'un performansı: 'Fenerbahçe'yi daha fazla gol yemekten kurtardı'

"GORNİK, FENERBAHÇE'NİN DİRENCİNİ KIRAMADI"

Onet Sport maçla ilgili haberinde, "Gornik Zabrze, Fenerbahçe karşısında çok iyi mücadele etti ancak 11. dakikada gelen kritik bir karar, Şampiyonlar Ligi elemelerine yükselme şanslarını sona erdirdi. Polonya ikincisi Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı ve toplam skorda geride olduğu için Avrupa Ligi'nde yola devam edecek" denildi.

Haberde ayrıca, "Gornik, Fenerbahçe'nin direncini kıramadı. Zabrze'nin hücum oyunu maçın sonlarına doğru giderek daha cesur hale geldi ve Peter Federico'nun bir başka denemesi de Mert Günok tarafından engellendi. Ev sahibi takımın yakaladığı birkaç yakın fırsata rağmen skor değişmedi" ifadeleri yer aldı.