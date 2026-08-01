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Polonya ile ABD, VNL'de finale yükseldi

Polonya ile ABD, VNL'de finale yükseldi

1.08.2026 18:09:00
Güncellenme:
AA
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Polonya ile ABD, VNL'de finale yükseldi

2026 FIVB Erkekler Milletler Ligi yarı finalinde Polonya, Slovenya'yı; ABD ise Japonya'yı mağlup ederek finalde eşleşti.

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2026 FIVB Erkekler Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde Polonya, Slovenya'yı 3-0, ABD ise Japonya'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

Çin'in Ningbo kentindeki Beilun Spor Merkezi'nde oynanan yarı final karşılaşmalarının ardından finale yükselen iki takım belli oldu.

Günün ilk maçında Polonya, Slovenya'yı 25-16, 25-19, 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Diğer yarı final mücadelesinde ise ABD, Japonya'yı 25-19, 23-25, 20-25, 25-19 ve 15-13'lük setlerle 3-2 yenerek finalde Polonya'nın rakibi oldu.

Organizasyonun şampiyonluk mücadelesi yarın TSİ 14.30'da Polonya ile ABD arasında oynanacak. Slovenya ile Japonya ise yine yarın TSİ 10.40'ta üçüncülük maçına çıkacak.

İlgili Konular: #ABD #polonya #FIVB Milletler Ligi

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