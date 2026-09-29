Polonya'ya Sebastian Szymanski yetmedi: İsveç kendi sahasında üç puanı 3 golle aldı!

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İsveç, sahasında Polonya'yı 3-1 mağlup etti.
Strawberry Arena'da oynanan karşılaşmada İsveç, 8. dakikada Benjamin Nygren'in golüyle öne geçti. Polonya, 43. dakikada Sebastian Szymanski ile eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.
İSVEÇ İKİNCİ YARI AÇILDI
Ev sahibi ekip, 63. dakikada Yasin Abbas Ayari ile yeniden öne geçti. İsveç'te 72. dakikada sahneye çıkan Viktor Gyökeres, skoru 3-1'e taşıdı.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca İsveç, sahadan 3-1 galip ayrıldı.
İsveç, ilk hafta Romanya'yı 2-1 mağlup etmişti. Polonya ise Bosna Hersek ile golsüz berabere kalmıştı.
İSVEÇ 2'DE 2 YAPTI
İsveç, Polonya galibiyetinin ardından oynadığı 2 maçta 6 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü. Polonya ise 1 puanda kaldı.