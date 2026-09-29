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Polonya'ya Sebastian Szymanski yetmedi: İsveç kendi sahasında üç puanı 3 golle aldı!

Polonya'ya Sebastian Szymanski yetmedi: İsveç kendi sahasında üç puanı 3 golle aldı!

29.09.2026 00:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Polonya'ya Sebastian Szymanski yetmedi: İsveç kendi sahasında üç puanı 3 golle aldı!

İsveç, UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında kendi sahasında ağırladığı Polonya'yı 3-1 mağlup etti.
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İsveç, sahasında Polonya'yı 3-1 mağlup etti.

Strawberry Arena'da oynanan karşılaşmada İsveç, 8. dakikada Benjamin Nygren'in golüyle öne geçti. Polonya, 43. dakikada Sebastian Szymanski ile eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İSVEÇ İKİNCİ YARI AÇILDI

Ev sahibi ekip, 63. dakikada Yasin Abbas Ayari ile yeniden öne geçti. İsveç'te 72. dakikada sahneye çıkan Viktor Gyökeres, skoru 3-1'e taşıdı.

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Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca İsveç, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

İsveç, ilk hafta Romanya'yı 2-1 mağlup etmişti. Polonya ise Bosna Hersek ile golsüz berabere kalmıştı.

İSVEÇ 2'DE 2 YAPTI

İsveç, Polonya galibiyetinin ardından oynadığı 2 maçta 6 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü. Polonya ise 1 puanda kaldı.

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