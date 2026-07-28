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Portekiz basını duyurdu: Davinson Sanchez'e sürpriz talip
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Portekiz basını duyurdu: Davinson Sanchez'e sürpriz talip

28.07.2026 09:26:00
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Cumhuriyet Spor
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Portekiz basını duyurdu: Davinson Sanchez'e sürpriz talip

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'e Benfica'nın talip olduğu iddia edildi.

Portekiz basını duyurdu: Davinson Sanchez'e sürpriz talip

Galatasaray'ın 30 yaşındaki savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in talipleri artıyor.

Portekiz basını duyurdu: Davinson Sanchez'e sürpriz talip

İtalya'dan Como'nun ilgilendiği Kolombiyalı savunma oyuncusu için bu kez Benfica iddiası gündeme geldi.

Portekiz basını duyurdu: Davinson Sanchez'e sürpriz talip

Record'da yer alan habere göre, Benfica, 30 yaşındaki futbolcuya ilgi gösterdi ancak Davinson Sanchez, yüksek maaşıyla birlikte zor bir transfer hedefi olarak görülüyor.

Portekiz basını duyurdu: Davinson Sanchez'e sürpriz talip

OKAN BURUK BIRAKMAK İSTEMİYOR

Haberde, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Como'nun transfer ısrarına devam ettiği 30 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusunu kesinlikle bırakmak istemiyor.

Portekiz basını duyurdu: Davinson Sanchez'e sürpriz talip

Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olarak gösterilen Davinson Sanchez'in, Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.  

İlgili Konular: #galatasaray #Benfica #Davinson Sanchez

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