Portekiz basını duyurdu: Davinson Sanchez'e sürpriz talip

Galatasaray'ın 30 yaşındaki savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in talipleri artıyor.

İtalya'dan Como'nun ilgilendiği Kolombiyalı savunma oyuncusu için bu kez Benfica iddiası gündeme geldi.

Record'da yer alan habere göre, Benfica, 30 yaşındaki futbolcuya ilgi gösterdi ancak Davinson Sanchez, yüksek maaşıyla birlikte zor bir transfer hedefi olarak görülüyor.

OKAN BURUK BIRAKMAK İSTEMİYOR Haberde, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Como'nun transfer ısrarına devam ettiği 30 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusunu kesinlikle bırakmak istemiyor.