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Portekiz basını duyurdu: Fenerbahçe'nin gündemindeki Pavlidis'ten transfer kararı
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Portekiz basını duyurdu: Fenerbahçe'nin gündemindeki Pavlidis'ten transfer kararı

8.08.2026 13:23:00
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Cumhuriyet Spor
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Portekiz basını duyurdu: Fenerbahçe'nin gündemindeki Pavlidis'ten transfer kararı

Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Vangelis Pavlidis'in, Avrupa'nın büyük liglerinden teklif gelmediği sürece Benfica'dan ayrılmayı düşünmediği öne sürüldü.

Portekiz basını duyurdu: Fenerbahçe'nin gündemindeki Pavlidis'ten transfer kararı

Golcü transferini bitirmek için temaslarını sıklaştıran Fenerbahçe'nin gündemindeki bir numaralı ismin Vangelis Pavlidis olduğu belirtiliyordu. Yunan santrforun geleceğiyle ilgili kararı verdiği ifade edildi.

Portekiz basını duyurdu: Fenerbahçe'nin gündemindeki Pavlidis'ten transfer kararı

Record'da yer alan habere göre transfer döneminin gözde isimlerinden olan Pavlidis, Benfica'dan ayrılmayı ancak Avrupa'nın büyük liglerinden teklif gelirse düşünüyor.

 

Portekiz basını duyurdu: Fenerbahçe'nin gündemindeki Pavlidis'ten transfer kararı

Pavlidis'in maddi kaygıları bir kenara bıraktığı ifade edildi. 27 yaşındaki futbolcunun sportif başarıya daha fazla önem vermesi nedeniyle bu kararı aldığı belirtildi.

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