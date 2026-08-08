Portekiz basını duyurdu: Fenerbahçe'nin gündemindeki Pavlidis'ten transfer kararı

Golcü transferini bitirmek için temaslarını sıklaştıran Fenerbahçe'nin gündemindeki bir numaralı ismin Vangelis Pavlidis olduğu belirtiliyordu. Yunan santrforun geleceğiyle ilgili kararı verdiği ifade edildi.

Record'da yer alan habere göre transfer döneminin gözde isimlerinden olan Pavlidis, Benfica'dan ayrılmayı ancak Avrupa'nın büyük liglerinden teklif gelirse düşünüyor.