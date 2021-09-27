Portekiz basını Pereira'yı manşetlere taşıdı

27 Eylül 2021 Pazartesi, 14:55

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor'u 2-1 yendi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertlilerin liderlik koltuğuna oturması, Portekiz basınında da geniş yer buldu.

Portekiz'den A Bola, Fenerbahçe'nin teknik direktör Vitor Pereira ile birlikte yeniden yükselişe geçtiğini yazdı ve maçla ilgili detayları paylaştı. Haberde, "Vitor Pereira, Türkiye Ligi'nin lideri" yorumunu yaptı.

Öte yandan O Jogo da sarı-lacivertlilerin ezeli rakiplerinin önünde olduğunu haberleştirdi. Haberde, "Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, Türkiye Ligi'nde zirveye çıktı. Pereira kazandı ve rakiplerini bekliyor" denildi.

"DOKUNUŞLAR YAPTI"

Record ise Vitor Pereira'nın takıma dokunuşlar yaptığını ve sarı-lacivertlilerin Süper Lig'de zirveye oturduğunu belirtti. Haberde, 14 puanlı Trabzonspor'un Alanyaspor ile oynadığı maçta kazanamaması halinde Fenerbahçe'nin haftayı lider kapatacağı da ifade edildi.