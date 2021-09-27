Portekiz basını Pereira'yı manşetlere taşıdı
Portekiz'den A Bola, Fenerbahçe'nin teknik direktör Vitor Pereira ile birlikte yeniden yükselişe geçtiğini yazdı
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor'u 2-1 yendi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertlilerin liderlik koltuğuna oturması, Portekiz basınında da geniş yer buldu.
Portekiz'den A Bola, Fenerbahçe'nin teknik direktör Vitor Pereira ile birlikte yeniden yükselişe geçtiğini yazdı ve maçla ilgili detayları paylaştı. Haberde, "Vitor Pereira, Türkiye Ligi'nin lideri" yorumunu yaptı.
Öte yandan O Jogo da sarı-lacivertlilerin ezeli rakiplerinin önünde olduğunu haberleştirdi. Haberde, "Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, Türkiye Ligi'nde zirveye çıktı. Pereira kazandı ve rakiplerini bekliyor" denildi.
"DOKUNUŞLAR YAPTI"
Record ise Vitor Pereira'nın takıma dokunuşlar yaptığını ve sarı-lacivertlilerin Süper Lig'de zirveye oturduğunu belirtti. Haberde, 14 puanlı Trabzonspor'un Alanyaspor ile oynadığı maçta kazanamaması halinde Fenerbahçe'nin haftayı lider kapatacağı da ifade edildi.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Ali Babacan'dan 'ilk istifa' açıklaması
- Süleyman Soylu’nun telefonlarını dinleyen cemaat
- 10 görevli rektörün üniversitesine 204 öğrenci yerleşti
- HDP ittifak kararını açıkladı
- Kitabı için 1 milyona yakın para harcanmıştı
- Cumhuriyet, TEM ifadelerine ulaştı!
- Girit Adası'nda şiddetli deprem!
- Murat Ongun paylaştı: Geliyor
- Biden neyi ifade etti bilemem
- Öğretmen maaş farkı dokuz kata çıkıyor