Portekiz basınında gündem Galatasaray: Dikkat çeken Fenerbahçe ayrıntısı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz ekibi Sporting'e konuk olduğu maçtan 3-1 mağlup ayrıldı.

Gonçalo Inacio'nun kendi kalesine attığı golle öne geçen sarı-kırmızılılar, Geny Catamo, Luis Suarez ve Rodrigo Zalazar'ın gollerine engel olamadı. Sporting - Galatasaray maçı Portekiz basınında da geniş yer buldu. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısından dönen Luis Suarez'e dikkat çekilen Portekiz medyasında karşılaşmanın yansımaları şöyle:

A Bola: Aslanlar'ın Türkleri "Türk gibi oynamaya" zorlaması biraz zaman aldı "Sporting maça alışılmadık derecede tutuk ve işleri gereksiz yere zorlamaya meyilli bir şekilde başladı; kısa süre sonra da geriye düştü. Ancak sonrasında giderek toparlandılar ve Türk takımlarının o meşhur "kaotik" yapısı devreye girdiğinde, maçın başında harcanan o milyonların akıbetine dair tüm şüpheler ortadan kalktı."

Record: Sporting, geri dönüşle gelen bir zaferin ardından Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı “Alvalade'de oynanan maç, Sporting'in Portekizli oyuncu Rafael Leao'nun da yer aldığı Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında 3-1 yenmesiyle sona erdi. Aslanlar, 5. dakikada kendi kalesine attıkları golle geriye düşseler de maçı çevirmeyi başardılar. Geny Catamo 27. dakikada eşitliği sağladı, Luis Suarez 57. dakikada penaltıdan Rui Borges'in takımını öne geçirdi ve Zalazar 63. dakikada harika bir serbest vuruş golüyle galibiyeti perçinledi.”

O Jogo: Sporting, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Galatasaray'ı geri dönüş zaferiyle mağlup etti. “Sporting, Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ilk maçına neredeyse mağlubiyetle başladıktan sonra, Çarşamba günü evinde Türk takımı Galatasaray'ı 3-1 yendi.”

RTP: Alvalade'de zafer “Sporting, Gonçalo Inacio'nun kendi kalesine attığı golle maça neredeyse geride başlamış olsa da, Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ilk maçında Alvalade Stadı'nda Galatasaray'ı 3-1 yenmeyi başardı.”

JN: Rodrigo Zalazar, sanatsal bir dokunuşla geri dönüşü taçlandırdı "Sporting, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı. "Aslanlar", ikinci yarıdaki geri dönüşün ardından Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederken, galibiyeti perçinleyen gol Rodrigo Zalazar'dan —adeta ders niteliğinde bir ustalıkla kullanılan— kusursuza yakın bir serbest vuruşla geldi. Bu galibiyet, "Aslanlar"ın turnuvadaki son yedi maçının altısını kazandığı Alvalade kalesinin itibarını pekiştiriyor."

Publico: Sporting, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk gecesinde cehennemden huzura kavuştu "Sezon başında büyük değişiklikler geçiren ve birçok şüpheye yol açan Sporting, Şampiyonlar Ligi macerasına Alvalade'de Galatasaray'ı 3-1 yenerek galibiyetle başladı. "Aslanlar" maça çok kötü bir başlangıç ​​yaptı ve maçın yarısında geride kaldı, ancak durumu tersine çevirmeyi başardı ve maçı üstünlük kurarak tamamladı."