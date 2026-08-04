Portekiz basınından flaş Galatasaray iddiası: 'Mora transferi için mali imkanları yok'

Galatasaray'ın gündemine gelen Rodrigo Mora ile ilgili Portekiz'den yeni bir haber gündeme geldi.

Record'da yer alan habere göre, Mora'nın adının Galatasaray ile geçmesine rağmen, Porto, 19 yaşındaki futbolcusu için sarı-kırmızılılardan herhangi bir somut teklif almadı.

"MALİ İMKANLARI YOK" Portekiz basınında yer alan haberde, Galatasaray'ın, Rodrigo Mora'nın transferi için mali imkanlarının olmadığı öne sürüldü. Güncel piyasa değeri 38 milyon Euro olarak gösterilen 19 yaşındaki Mora'nın, kulübü Porto ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.