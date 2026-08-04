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Portekiz basınından flaş Galatasaray iddiası: 'Mora transferi için mali imkanları yok'
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Portekiz basınından flaş Galatasaray iddiası: 'Mora transferi için mali imkanları yok'

4.08.2026 10:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Portekiz basınından flaş Galatasaray iddiası: 'Mora transferi için mali imkanları yok'

Portekiz basını, Porto forması giyen Rodrigo Mora için Galatasaray'ın teklifi olmadığını duyurdu. Ayrıca haberde Galatasaray'ın, Rodrigo Mora'nın transferi için mali imkanlarının olmadığı iddia edildi.

Portekiz basınından flaş Galatasaray iddiası: 'Mora transferi için mali imkanları yok'

Galatasaray'ın gündemine gelen Rodrigo Mora ile ilgili Portekiz'den yeni bir haber gündeme geldi.

Portekiz basınından flaş Galatasaray iddiası: 'Mora transferi için mali imkanları yok'

Record'da yer alan habere göre, Mora'nın adının Galatasaray ile geçmesine rağmen, Porto, 19 yaşındaki futbolcusu için sarı-kırmızılılardan herhangi bir somut teklif almadı.

Portekiz basınından flaş Galatasaray iddiası: 'Mora transferi için mali imkanları yok'

"MALİ İMKANLARI YOK"

Portekiz basınında yer alan haberde, Galatasaray'ın, Rodrigo Mora'nın transferi için mali imkanlarının olmadığı öne sürüldü.

Güncel piyasa değeri 38 milyon Euro olarak gösterilen 19 yaşındaki Mora'nın, kulübü Porto ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

Portekiz basınından flaş Galatasaray iddiası: 'Mora transferi için mali imkanları yok'

SEZON PERFORMANSI

Porto'da geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan Rodrigo Mora, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.  

İlgili Konular: #galatasaray #porto #Rodrigo Mora

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