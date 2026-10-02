Portekiz'den Danimarka deplasmanında farklı galibiyet!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta Danimarka ile Portekiz karşı karşıya geldi. Portekiz, mücadeleden 4-2 galip ayrılarak grupta 3'te 3 yaptı.
Portekiz, 13. dakikada Joao Cancelo'nun golüyle öne geçti. Danimarka, 23. dakikada Mikkel Damsgaard ile skoru 1-1'e getirdi.
Konuk ekip, 25. dakikada Gonçalo Ramos'un golüyle yeniden öne geçti ve ilk yarıyı 2-1 üstün tamamladı.
PORTEKİZ'DEN FARKLI GALİBİYET
Danimarka, 53. dakikada Rasmus Hojlund'un golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Portekiz'de Vitinha, 67. dakikada attığı golle takımını yeniden öne geçirdi.
Portekiz, 87. dakikada Joao Felix'in attığı golle farkı ikiye çıkardı. Kalan bölümde başka gol olmayınca Portekiz sahadan 4-2 galip ayrıldı.
RAFAEL LEAO FORMA GİYDİ
Portekiz'de forma giyen Galatasaraylı Rafael Leao, karşılaşmada 63 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla Portekiz puanını 9'a yükselterek gruptaki liderliğini sürdürdü. Danimarka ise 3 puanda kaldı.