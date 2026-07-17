Portekiz devinden Jhon Duran hamlesi

Benfica'nın bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran için harekete geçtiği öne sürüldü.

Record'da yer alan habere göre, Benfica yönetimi transfer çalışmalarına hız verirken Kolombiyalı golcü Jhon Duran, kulübün gündemindeki en güçlü adaylardan biri olarak öne çıktı. Portekiz temsilcisinin yeni haftada forvet transferini sonuçlandırmayı hedeflediği belirtildi.

2025-2026 sezonunun ilk bölümünü Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Jhon Duran, sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 21 resmi maça çıktı, 5 gol kaydetti. Devre arasında Zenit'e kiralanan Kolombiyalı golcü, Rus ekibinde de forma giydi.

Benfica'nın önümüzdeki günlerde Jhon Duran transferi için girişimlerini hızlandırması bekleniyor.