Portekiz Ligi'ndeki dev maçta gülen taraf Porto

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 00:03

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 00:03

Portekiz Ligi'nin 20. haftasında Ruben Amorim'in ekibi Sporting ile Sergio Conceiçao'nun yönetimindeki Porto karşı karşıya geldi.



Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Porto 2-1 kazanırken goller; 60. dakikada Mateus Uribe ve 90+4'te Brezilyalı kanat oyuncusu Pepe'den geldi. Sporting Lizbon'un tek golü ise 90+7'de Youssef Chermiti'den geldi.

Mateus Uribe

ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET

Bu sonuçla beraber ligde üst üste 5. galibiyetini alan Porto puanını 48'e yükseltirken, Sporting Lizbon 38 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Porto evinde Rio Ave'yi ağırlarken, Sporting Lizbon deplasmanda Chaves ile karşılaşacak.