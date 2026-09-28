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Portekiz, Norveç deplasmanında hata yapmadı!

Portekiz, Norveç deplasmanında hata yapmadı!

28.09.2026 00:00:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Portekiz, Norveç deplasmanında hata yapmadı!

Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Norveç'i 2-1 mağlup etti.
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UEFA Uluslar Ligi Grup 4'ün ikinci haftasında Norveç ile Portekiz karşı karşıya geldi.

Ullevaal Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan taraf, 2-1'lik skorla Portekiz oldu.

Portekiz, karşılaşmanın 17. dakikasında Joao Felix'in attığı golle 1-0 öne geçti. Norveç, 51. dakikada Erling Haaland'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Portekiz, 54. dakikada Gonçalo Ramos'un kaydettiği golle yeniden öne geçti.

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RAFAEL LEAO OYUNA SONRADAN GİRDİ

Portekiz'de Rafael Leao, 56. dakikada Francisco Conceiçao'nun yerine oyuna dahil oldu. Kalan bölümde başka gol olmadı ve Portekiz sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Portekiz 6 puana yükselerek liderliğini sürdürürken, Norveç 3 puanda kaldı.

Portekiz ligin bir sonraki maçında deplasmanda Danimarka ile karşılaşacak. Norveç ise Galler'e konuk olacak.

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