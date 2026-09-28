Portekiz, Norveç deplasmanında hata yapmadı!

UEFA Uluslar Ligi Grup 4'ün ikinci haftasında Norveç ile Portekiz karşı karşıya geldi.

Ullevaal Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan taraf, 2-1'lik skorla Portekiz oldu.

Portekiz, karşılaşmanın 17. dakikasında Joao Felix'in attığı golle 1-0 öne geçti. Norveç, 51. dakikada Erling Haaland'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Portekiz, 54. dakikada Gonçalo Ramos'un kaydettiği golle yeniden öne geçti.

RAFAEL LEAO OYUNA SONRADAN GİRDİ

Portekiz'de Rafael Leao, 56. dakikada Francisco Conceiçao'nun yerine oyuna dahil oldu. Kalan bölümde başka gol olmadı ve Portekiz sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Portekiz 6 puana yükselerek liderliğini sürdürürken, Norveç 3 puanda kaldı.

Portekiz ligin bir sonraki maçında deplasmanda Danimarka ile karşılaşacak. Norveç ise Galler'e konuk olacak.